«Коммерсантъ» узнал о планах производителей повысить цены на майонез

Коммерческий директор «Скита» Леонид Аксельрод пояснил изданию, что предельная отпускная цена на бутылку подсолнечного масла для ритейлеров – 95 руб. за 1 л. Переработчики могут закупить масло только по экспортной цене – 130-135 руб. за 1 л. Гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») рассказал, что почти все поставщики сырья и ингредиентов каждый месяц пересматривают цены. Гендиректор ГК «Русагро» («Мечта хозяйки» и др.) Максим Басов сообщил, что компания повышает цены на часть товаров в некоторых регионах в пределах 10%.