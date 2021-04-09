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«Коммерсантъ» узнал о планах производителей повысить цены на майонез

Ведомости

ГК «Эфко» («Слобода»), Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК; бренды «Ряба», «Сдорби») и компания «Скит» предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на майонез и соусы с апреля на 5-12% в зависимости от вида товара. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копии обращений производителей. Источник издания среди торговых сетей подтвердил получение обращений.

НМЖК пояснил, что отпускные цены на товары вырастут из-за роста цен на ключевое сырье – с конца 2020 года по март 2021 года подсолнечное масло подорожало на 59%, тропические масла и их фракции – на 20-44%. Также подорожали упаковка, ГСМ и логистика. В обращении говорится, что повышение цены на товар поможет избежать убытков.

Коммерческий директор «Скита» Леонид Аксельрод пояснил изданию, что предельная отпускная цена на бутылку подсолнечного масла для ритейлеров – 95 руб. за 1 л. Переработчики могут закупить масло только по экспортной цене – 130-135 руб. за 1 л. Гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») рассказал, что почти все поставщики сырья и ингредиентов каждый месяц пересматривают цены. Гендиректор ГК «Русагро» («Мечта хозяйки» и др.) Максим Басов сообщил, что компания повышает цены на часть товаров в некоторых регионах в пределах 10%.

Собеседник издания на рынке отметил, что ключевые поставщики сообщили о планах повысить цены, и торговым сетям, скорее всего, придется принять их условия.

В Минсельхозе изданию заявили, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных помогут сохранить рентабельность, сократить расходы на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и поддержать стабильные цены.

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По словам источника, ситуация с ростом цен на ингредиенты для пищевой промышленности стремительно развивается. Поставщики почти всех продуктов могут повысить цены к середине года. Возможно неоднократное повышение цен на 2-3% на молочные продукты, сладкое, напитки и снеки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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