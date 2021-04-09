«Коммерсантъ» узнал о планах производителей повысить цены на майонез
ГК «Эфко» («Слобода»), Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК; бренды «Ряба», «Сдорби») и компания «Скит» предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на майонез и соусы с апреля на 5-12% в зависимости от вида товара. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копии обращений производителей. Источник издания среди торговых сетей подтвердил получение обращений.
НМЖК пояснил, что отпускные цены на товары вырастут из-за роста цен на ключевое сырье – с конца 2020 года по март 2021 года подсолнечное масло подорожало на 59%, тропические масла и их фракции – на 20-44%. Также подорожали упаковка, ГСМ и логистика. В обращении говорится, что повышение цены на товар поможет избежать убытков.
Коммерческий директор «Скита» Леонид Аксельрод пояснил изданию, что предельная отпускная цена на бутылку подсолнечного масла для ритейлеров – 95 руб. за 1 л. Переработчики могут закупить масло только по экспортной цене – 130-135 руб. за 1 л. Гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») рассказал, что почти все поставщики сырья и ингредиентов каждый месяц пересматривают цены. Гендиректор ГК «Русагро» («Мечта хозяйки» и др.) Максим Басов сообщил, что компания повышает цены на часть товаров в некоторых регионах в пределах 10%.
Собеседник издания на рынке отметил, что ключевые поставщики сообщили о планах повысить цены, и торговым сетям, скорее всего, придется принять их условия.
В Минсельхозе изданию заявили, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных помогут сохранить рентабельность, сократить расходы на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и поддержать стабильные цены.
По словам источника, ситуация с ростом цен на ингредиенты для пищевой промышленности стремительно развивается. Поставщики почти всех продуктов могут повысить цены к середине года. Возможно неоднократное повышение цен на 2-3% на молочные продукты, сладкое, напитки и снеки.