Недельная инфляция в России замедлилась

С конца декабря прошлого года в России подешевели лишь четыре продукта питания, учитываемые Росстатом при оценке индекса потребительских цен, — мягкие глазированные конфеты, соль, рис и сахар. Предельные цены на последний правительство зафиксировало в конце 2020 г. в связи с его подорожанием более чем на 70% за год. В итоге он немного подешевел в период с начала 2021 г. — на 1,6%.