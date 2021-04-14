Недельная инфляция в России замедлилась
Недельная инфляция в России в период с 6 по 12 апреля составила 0,1%, следует из отчета Росстата. Таким образом, показатель снизился впервые за месяц. До этого три недели подряд он находился на уровне 0,2%.
Наиболее заметно за неделю выросли цены на морковь и картофель — на 3% и 2,6% соответственно, а также на баранину — на 2,3%. В целом с начала года сильнее всего подорожали овощи: морковь — на 23,3%, картофель — на 22,2%, помидоры — на 18,9%.
С конца декабря прошлого года в России подешевели лишь четыре продукта питания, учитываемые Росстатом при оценке индекса потребительских цен, — мягкие глазированные конфеты, соль, рис и сахар. Предельные цены на последний правительство зафиксировало в конце 2020 г. в связи с его подорожанием более чем на 70% за год. В итоге он немного подешевел в период с начала 2021 г. — на 1,6%.
Однако подсолнечное масло, стоимость которого власти тоже начали регулировать наряду с сахаром в связи с годовым подорожанием более чем на 23%, продолжило дорожать. C конца декабря — на 0,6%, а за прошедшую неделю — на 0,2%.
Ранее, 6 апреля, Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в марте 2021 г. ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале. При этом целевым показателем, к которому стремится Банк России, является 4%.
По итогам 2020 г. инфляция составила 4,9%. На пресс-конференции 19 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений. Ожидается, теперь они начнут снижаться.