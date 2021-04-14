Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

Недельная инфляция в России замедлилась

Ведомости

Недельная инфляция в России в период с 6 по 12 апреля составила 0,1%, следует из отчета Росстата. Таким образом, показатель снизился впервые за месяц. До этого три недели подряд он находился на уровне 0,2%.

Наиболее заметно за неделю выросли цены на морковь и картофель — на 3% и 2,6% соответственно, а также на баранину — на 2,3%. В целом с начала года сильнее всего подорожали овощи: морковь — на 23,3%, картофель — на 22,2%, помидоры — на 18,9%.

С конца декабря прошлого года в России подешевели лишь четыре продукта питания, учитываемые Росстатом при оценке индекса потребительских цен, — мягкие глазированные конфеты, соль, рис и сахар. Предельные цены на последний правительство зафиксировало в конце 2020 г. в связи с его подорожанием более чем на 70% за год. В итоге он немного подешевел в период с начала 2021 г. — на 1,6%.

Однако подсолнечное масло, стоимость которого власти тоже начали регулировать наряду с сахаром в связи с годовым подорожанием более чем на 23%, продолжило дорожать. C конца декабря — на 0,6%, а за прошедшую неделю — на 0,2%.

Ранее, 6 апреля, Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в марте 2021 г. ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале. При этом целевым показателем, к которому стремится Банк России, является 4%.

По итогам 2020 г. инфляция составила 4,9%. На пресс-конференции 19 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений. Ожидается, теперь они начнут снижаться.

Ранее по теме: Инфляция замедляется, цены – нет

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных