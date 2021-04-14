Минтруд связал снижение уровня бедности с выплатами семьям в пандемию
Снижение уровня бедности в России стало следствием выплат семьям с детьми во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В министерстве отметили, что работа в данном направлении будет продолжена, в том числе за счет увеличения размера выплат на детей от 3 до 7 лет.
«Минтруд продолжит планомерную работу по реализации социальной политики, направленной на снижение уровня бедности. В этом году был принят целый ряд мер, которые, несмотря на влияние пандемии, позволили снизить уровень бедности», — отметили в Минтруде.
Ранее Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в стране на 0,2 п.п. или 300 тыс. граждан, чей доход в 2020 г. был ниже величины прожиточного минимума. Доля таких граждан составила 12,1%, или 17,8 млн человек, следует из предварительной оценки Росстата. При этом в 2019 г. данный показатель находился на уровне 12,3%, что было эквивалентно 18,1 млн граждан.
В IV квартале 2020 г. за чертой бедности в России официально находилось 9,2% населения или 13,5 млн человек. Это сопоставимо со значением аналогичного периода прошлого года. При этом ранее, по итогам января-сентября, Росстат зафиксировал уровень бедности в 13,3% после 13,1% в сопоставимый период 2019 г.
Уровень бедности в России снизился на фоне рекордной смертности в стране. В январе Росстат сообщил, что в год пандемии население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тыс. человек.