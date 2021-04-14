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Минтруд связал снижение уровня бедности с выплатами семьям в пандемию

Ведомости

Снижение уровня бедности в России стало следствием выплат семьям с детьми во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В министерстве отметили, что работа в данном направлении будет продолжена, в том числе за счет увеличения размера выплат на детей от 3 до 7 лет. 

«Минтруд продолжит планомерную работу по реализации социальной политики, направленной на снижение уровня бедности. В этом году был принят целый ряд мер, которые, несмотря на влияние пандемии, позволили снизить уровень бедности», — отметили в Минтруде. 

Ранее Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в стране на 0,2 п.п. или 300 тыс. граждан, чей доход в 2020 г. был ниже величины прожиточного минимума. Доля таких граждан составила 12,1%, или 17,8 млн человек, следует из предварительной оценки Росстата. При этом в 2019 г. данный показатель находился на уровне 12,3%, что было эквивалентно 18,1 млн граждан.

В IV квартале 2020 г. за чертой бедности в России официально находилось 9,2% населения или 13,5 млн человек. Это сопоставимо со значением аналогичного периода прошлого года. При этом ранее, по итогам января-сентября, Росстат зафиксировал уровень бедности в 13,3% после 13,1% в сопоставимый период 2019 г.

Уровень бедности в России снизился на фоне рекордной смертности в стране. В январе Росстат сообщил, что в год пандемии население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тыс. человек.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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