Минтруд связал снижение уровня бедности с выплатами семьям в пандемию

Снижение уровня бедности в России стало следствием выплат семьям с детьми во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В министерстве отметили, что работа в данном направлении будет продолжена, в том числе за счет увеличения размера выплат на детей от 3 до 7 лет.