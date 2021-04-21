Минэнерго не рассматривает инициативу ввести прогрессивную шкалу энерготарифов

Председатель Союза Петр Шелищ пояснил, что предлагается установить максимум потребления электроэнергии на уровне 100 кВт/ч в месяц на человека. На людей, которые живут с ним, давать дополнительно по 50 кВт/ч в месяц; если в квартире установлена электроплита, умножать показатель на 1,5.