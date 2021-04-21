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Минэнерго не рассматривает инициативу ввести прогрессивную шкалу энерготарифов

Ведомости

Министерство энергетики сейчас не рассматривает инициативу по введению прогрессивной шкалы тарифов на электричество для населения, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минэнерго Николая Шульгинова.

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — сказал Шульгинов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Союз потребителей направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электричество. В Союзе предложили установить норматив потребления электроэнергии, при потреблении свыше него люди должны будут платить по более высокому тарифу.

Председатель Союза Петр Шелищ пояснил, что предлагается установить максимум потребления электроэнергии на уровне 100 кВт/ч в месяц на человека. На людей, которые живут с ним, давать дополнительно по 50 кВт/ч в месяц; если в квартире установлена электроплита, умножать показатель на 1,5.

Также в Союзе предложили дать право региональным властям устанавливать свои нормативы в зависимости от географической широты и длины светового дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных