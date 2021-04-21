Минэнерго не рассматривает инициативу ввести прогрессивную шкалу энерготарифов
Министерство энергетики сейчас не рассматривает инициативу по введению прогрессивной шкалы тарифов на электричество для населения, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минэнерго Николая Шульгинова.
«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — сказал Шульгинов.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Союз потребителей направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электричество. В Союзе предложили установить норматив потребления электроэнергии, при потреблении свыше него люди должны будут платить по более высокому тарифу.
Председатель Союза Петр Шелищ пояснил, что предлагается установить максимум потребления электроэнергии на уровне 100 кВт/ч в месяц на человека. На людей, которые живут с ним, давать дополнительно по 50 кВт/ч в месяц; если в квартире установлена электроплита, умножать показатель на 1,5.
Также в Союзе предложили дать право региональным властям устанавливать свои нормативы в зависимости от географической широты и длины светового дня.