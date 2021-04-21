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Путин поручил начать реализацию идей «фабрики проектного финансирования»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по реализации бизнес-идей «фабрики проектного финансирования». Об этом он сказал в ходе послания Федеральному собранию.

«Мы консолидировали институты развития на базе ВЭБа. Их задача — снижать риски для вложения частных капиталов, помогать в создании новых рынков и инвестиционных механизмов, как это происходит в рамках уже действующей так называемой «фабрики проектного финансирования». Сегодня в ее работе более 40 коммерческих проектов с общим объемом инвестиций 3 трлн руб.», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

«Я жду от правительства предложений по реализации тех идей, которые прозвучали в марте на встрече с российским бизнесом», — добавил глава государства.

Основная идея «фабрики проектного финансирования» заключается в синдицированном кредитовании проектов с элементами господдержки: кредит предоставляется заемщикам несколькими кредиторами в определенных долях. Механизм синдикации позволяет на каждый рубль инвестиций ВЭБа привлечь 3—4 руб. дополнительных инвестиций в экономику страны.

Поучаствовать в «фабрике» могут инвестиционные проекты в приоритетных секторах российской экономики, соответствующие нескольким критериям: объем проекта должен превышать 3 млрд руб., срок его окупаемости — до 20 лет, а доля собственных средств, направляемых заемщиком на цели реализации инвестиционного проекта, — не менее 20% его полной стоимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных