Путин поручил начать реализацию идей «фабрики проектного финансирования»
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по реализации бизнес-идей «фабрики проектного финансирования». Об этом он сказал в ходе послания Федеральному собранию.
«Мы консолидировали институты развития на базе ВЭБа. Их задача — снижать риски для вложения частных капиталов, помогать в создании новых рынков и инвестиционных механизмов, как это происходит в рамках уже действующей так называемой «фабрики проектного финансирования». Сегодня в ее работе более 40 коммерческих проектов с общим объемом инвестиций 3 трлн руб.», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
«Я жду от правительства предложений по реализации тех идей, которые прозвучали в марте на встрече с российским бизнесом», — добавил глава государства.
Основная идея «фабрики проектного финансирования» заключается в синдицированном кредитовании проектов с элементами господдержки: кредит предоставляется заемщикам несколькими кредиторами в определенных долях. Механизм синдикации позволяет на каждый рубль инвестиций ВЭБа привлечь 3—4 руб. дополнительных инвестиций в экономику страны.
Поучаствовать в «фабрике» могут инвестиционные проекты в приоритетных секторах российской экономики, соответствующие нескольким критериям: объем проекта должен превышать 3 млрд руб., срок его окупаемости — до 20 лет, а доля собственных средств, направляемых заемщиком на цели реализации инвестиционного проекта, — не менее 20% его полной стоимости.