Путин поручил начать реализацию идей «фабрики проектного финансирования»

«Мы консолидировали институты развития на базе ВЭБа. Их задача — снижать риски для вложения частных капиталов, помогать в создании новых рынков и инвестиционных механизмов, как это происходит в рамках уже действующей так называемой «фабрики проектного финансирования». Сегодня в ее работе более 40 коммерческих проектов с общим объемом инвестиций 3 трлн руб.», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.