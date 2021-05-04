Роза Хутор получил предостережение ФАС после сообщений о росте цен на отдых
ФАС выдала предостережение горнолыжному курорту Роза Хутор после сообщений о резком росте цен на отдых, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы курорта Татьяну Онготоеву.
«Мы получили предостережение ФАС и действуем в полном соответствии с рекомендациями антимонопольной службы и действующим законодательством», — сказала Онготоева, пояснив, что динамическое ценообразование является распространенной практикой в туристическом бизнесе. По ее словам, в этом сезоне спрос на услуги курорта был достаточно высоким. Кроме того, погодные условия и количество снега позволяли открывать зону катания, которая доступна зимой, в самые пиковые даты.
Ранее в апреле в Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратились отдыхающие, которые пожаловались на необоснованный рост стоимости ски-пасса на курорте Роза Хутор. Обращение было перенаправлено в управление ФАС по Краснодарскому краю.