Роза Хутор получил предостережение ФАС после сообщений о росте цен на отдых

«Мы получили предостережение ФАС и действуем в полном соответствии с рекомендациями антимонопольной службы и действующим законодательством», — сказала Онготоева, пояснив, что динамическое ценообразование является распространенной практикой в туристическом бизнесе. По ее словам, в этом сезоне спрос на услуги курорта был достаточно высоким. Кроме того, погодные условия и количество снега позволяли открывать зону катания, которая доступна зимой, в самые пиковые даты.