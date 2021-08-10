Сенат США одобрил законопроект о вложении $1,2 трлн в развитие инфраструктуры

Президент США Джо Байден обещал подготовить план масштабной модернизации инфраструктуры еще во время предвыборной кампании в 2020 г. По его словам, подобные расходы — метод глобальной борьбы за лидерство, в том числе с Китаем. Байден заверил, что инфраструктурная программа не будет финансироваться за счет повышения налогов для семей, зарабатывающих менее $400 тыс. в год.