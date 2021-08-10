Сенат США одобрил законопроект о вложении $1,2 трлн в развитие инфраструктуры
Сенат Конгресса США одобрил законопроект о плане развития инфраструктуры стоимостью в $1,2 трлн. Итоги голосования опубликованы на сайте верхней палаты американского парламента. План поддержки инфраструктуры одобрили 69 сенаторов, против проголосовали 30. Теперь законопроект должен рассмотреть палата представителей Конгресса.
Документ предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры. Из планируемых ассигнований около половины ($550 млрд) пойдет на строительство новых объектов инфраструктуры в течение пяти лет. Так, $110 млрд планируется потратить на строительство мостов и дорог, $50 млрд — на создание условий для противодействия экстремальным погодным условиям.
Еще $66 млрд планируется вложить в модернизацию железных дорог и $7,5 млрд в строительство зарядных станций для электромобилей, $11 млрд — на программы транспортной безопасности, $39 млрд — на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд — на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней.
Кроме того, $55 млрд пойдут на улучшение системы подачи питьевой воды, $65 млрд — на обеспечение населения высокоскоростным интернетом, а $73 млрд — на транспортировку экологически чистой энергии.
Президент США Джо Байден обещал подготовить план масштабной модернизации инфраструктуры еще во время предвыборной кампании в 2020 г. По его словам, подобные расходы — метод глобальной борьбы за лидерство, в том числе с Китаем. Байден заверил, что инфраструктурная программа не будет финансироваться за счет повышения налогов для семей, зарабатывающих менее $400 тыс. в год.
Документ был представлен 31 марта. 28 июля сенат со второй попытки (50 сенаторов от демократической партии и 17 — от республиканской) одобрил начало рассмотрения законопроекта.