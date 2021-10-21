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В Минпромторге рассказали, кто продолжит работу в нерабочие дни

Ведомости

Во время объявленных в России выходных с 30 октября по 7 ноября продолжат свою работу системообразующие предприятия и продуктовый ритейл. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на министра Дениса Мантурова.

По его словам, в нерабочую неделю также будут работать производства непрерывного цикла и компании, задействованные в выпуске и цепочках поставок лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других подобных товаров. Мантуров также заявил, что важно обеспечить россиянам возможность беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.

На фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом в России и рекордной смертности президент Владимир Путин согласился ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С таким предложением ранее выступила вице-премьер Татьяна Голикова, сославшись на рост заболеваемости COVID-19 в 35 регионах страны.

Путин разрешил регионам с наиболее сложной ситуацией ввести режим нерабочих дней уже 23 октября или продлить его на период после 7 ноября. По словам президента, решение об этом региональные власти будут принимать самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации.

Ранее по теме: Путин поддержал введение режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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