В Минпромторге рассказали, кто продолжит работу в нерабочие дни
Во время объявленных в России выходных с 30 октября по 7 ноября продолжат свою работу системообразующие предприятия и продуктовый ритейл. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на министра Дениса Мантурова.
По его словам, в нерабочую неделю также будут работать производства непрерывного цикла и компании, задействованные в выпуске и цепочках поставок лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других подобных товаров. Мантуров также заявил, что важно обеспечить россиянам возможность беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.
На фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом в России и рекордной смертности президент Владимир Путин согласился ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С таким предложением ранее выступила вице-премьер Татьяна Голикова, сославшись на рост заболеваемости COVID-19 в 35 регионах страны.
Путин разрешил регионам с наиболее сложной ситуацией ввести режим нерабочих дней уже 23 октября или продлить его на период после 7 ноября. По словам президента, решение об этом региональные власти будут принимать самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации.