В Минпромторге рассказали, кто продолжит работу в нерабочие дни

По его словам, в нерабочую неделю также будут работать производства непрерывного цикла и компании, задействованные в выпуске и цепочках поставок лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других подобных товаров. Мантуров также заявил, что важно обеспечить россиянам возможность беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.