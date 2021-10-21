Эксперты зафиксировали рекордное число увольнений в России во II квартале

«Во время пандемического кризиса государство стремилось максимально поддерживать занятость, да и сами люди реже решались на смену работы, даже если она их не вполне устраивала. Между тем слишком низкая доля увольнений в экономике часто связана с застойными явлениями, не позволяет в достаточной мере повышать зарплаты и является оборотной стороной низкой производительности труда. Поэтому рост увольнений не всегда можно трактовать только как негативный тренд», — заявила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.