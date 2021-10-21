Эксперты зафиксировали рекордное число увольнений в России во II квартале
Во II квартале этого года 2,66 млн человек по разным причинам покинули место работы на крупных и средних предприятиях России — это рекорд для данного периода за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 г. В количественном выражении больший показатель наблюдался лишь в III квартале 2019 г., когда трудоустройства лишились 2,76 млн россиян, говорится в исследовании, проведенном аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основании данных Росстата (есть в распоряжении «Ведомостей»).
В годовом выражении текущий показатель увеличился на 31,4%. Так, во II квартале 2020 г., когда в стране действовали жесткие ограничительные меры на фоне коронавируса, работу потеряли 2,03 млн россиян. По сравнению с I кварталом 2021 г. нынешнее значение увеличилось на 26%.
«Во время пандемического кризиса государство стремилось максимально поддерживать занятость, да и сами люди реже решались на смену работы, даже если она их не вполне устраивала. Между тем слишком низкая доля увольнений в экономике часто связана с застойными явлениями, не позволяет в достаточной мере повышать зарплаты и является оборотной стороной низкой производительности труда. Поэтому рост увольнений не всегда можно трактовать только как негативный тренд», — заявила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.
Большинство ушедших с места работы людей — 77,2% — сделали это по собственному желанию, выяснили аналитики. Еще 14,6% прекратили трудовые отношения «по статье», в связи с истечением срока трудового договора, поступлением на военную службу, из-за смерти и прочих причин. Еще 6,7% завершили сотрудничество по соглашению сторон, и только 1,6% сотрудников попали под сокращение.
Наряду с ростом увольнений наблюдалась высокая динамика найма. В апреле-июне этого года на работу приняли 2,35 млн человек — это на 14,6% превосходит значение января-марта и на 53,4% — аналогичного периода 2020 г. Текущий показатель — рекордный для II квартала с 2013 г. В количественном выражении больше нанятых было зафиксировано в III квартале 2020 г. — 2,5 млн человек.
В целом число трудоустроенных граждан во II квартале этого года достигло 71,53 млн человек, превысив допандемийный уровень: в I квартале 2020 г. таковых было 71,29 млн человек. Безработица опустилась до 4,9% от экономически активного населения после прошлогоднего квартального максимума в 6,3%.