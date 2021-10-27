Туристы отменили до 20% броней в отелях Крыма из-за QR-кодов

По прогнозу председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, на ноябрьских праздниках загрузка отелей составит от 20 до 30%. «Отмены у нас, конечно же, есть. Но они не имеют массового характера. При этом я и не могу сказать, что у нас были ажиотажные бронирования на ноябрьские праздники», — сказал он.