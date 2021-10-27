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Туристы отменили до 20% броней в отелях Крыма из-за QR-кодов

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Крымские отели и гостиницы отменили до 20% броней после усиления на полуострове антиковидных мер, передает «Интерфакс».

Так, гендиректор курортного комплекса «Алые паруса» в Феодосии Анна Нерозина оценила снижение загрузки после введения QR-кодов в 15-20%, гендиректор ялтинского комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян назвал такие же цифры. Нерозина при этом ожидает падения доходов на величину от 50 до 80%, возврат к прежнему уровню доходов займет, по ее словам, не менее трех месяцев. Саруханян прогнозирует, что количество броней по всей России упадет на 30-40% после ужесточения ограничительных мер.

По прогнозу председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, на ноябрьских праздниках загрузка отелей составит от 20 до 30%. «Отмены у нас, конечно же, есть. Но они не имеют массового характера. При этом я и не могу сказать, что у нас были ажиотажные бронирования на ноябрьские праздники», — сказал он.

С 25 октября в отели и санатории Крыма нельзя заселиться без QR-кода, подтверждающего прививку от коронавируса или перенесенное заболевание. Помимо QR-кода отдыхающие обязаны предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус. В Севастополе введут самые жесткие ограничения: на въезде в город с 30 октября по 7 ноября выставят блокпосты для проверки QR-кодов о вакцинации против коронавируса, перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте. 

Рост заболеваемости COVID-19 в Крыму продолжается четвертую неделю подряд. Во вторник, 26 октября, в республике был установлен новый антирекорд по выявленным случаям заражения с начала пандемии — 670. Всего на территории полуострова было выявлено 93 984 случая заболевания, скончались от осложнений инфекции 2927 человек, в том числе 16 — за прошедшие сутки.

Ранее по теме: Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для посещения общественных мест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных