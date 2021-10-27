Туристы отменили до 20% броней в отелях Крыма из-за QR-кодов
Крымские отели и гостиницы отменили до 20% броней после усиления на полуострове антиковидных мер, передает «Интерфакс».
Так, гендиректор курортного комплекса «Алые паруса» в Феодосии Анна Нерозина оценила снижение загрузки после введения QR-кодов в 15-20%, гендиректор ялтинского комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян назвал такие же цифры. Нерозина при этом ожидает падения доходов на величину от 50 до 80%, возврат к прежнему уровню доходов займет, по ее словам, не менее трех месяцев. Саруханян прогнозирует, что количество броней по всей России упадет на 30-40% после ужесточения ограничительных мер.
По прогнозу председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, на ноябрьских праздниках загрузка отелей составит от 20 до 30%. «Отмены у нас, конечно же, есть. Но они не имеют массового характера. При этом я и не могу сказать, что у нас были ажиотажные бронирования на ноябрьские праздники», — сказал он.
С 25 октября в отели и санатории Крыма нельзя заселиться без QR-кода, подтверждающего прививку от коронавируса или перенесенное заболевание. Помимо QR-кода отдыхающие обязаны предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус. В Севастополе введут самые жесткие ограничения: на въезде в город с 30 октября по 7 ноября выставят блокпосты для проверки QR-кодов о вакцинации против коронавируса, перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте.
Рост заболеваемости COVID-19 в Крыму продолжается четвертую неделю подряд. Во вторник, 26 октября, в республике был установлен новый антирекорд по выявленным случаям заражения с начала пандемии — 670. Всего на территории полуострова было выявлено 93 984 случая заболевания, скончались от осложнений инфекции 2927 человек, в том числе 16 — за прошедшие сутки.