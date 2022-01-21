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Экономика

Токаев оценил доход большей части казахстанцев в $1300 в год

Ведомости

Больше половины населения Казахстана сейчас зарабатывает около $1300 в год (50 000 тенге, около 99 380 руб.), заявил на встрече с представителями бизнеса президент страны Касым-Жомарт Токаев со ссылкой на данные компании KPMG.

«Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния, в то время как у половины населения доходы не превышают и 50 000 тенге. Это чуть больше $1300 в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять», — приводит слова главы государства Tengrinews.kz.

По словам Токаева, в 2020 г. на зарплаты населения приходилось меньше одной трети национального дохода Казахстана. Доля налога составляла 7,3%, тогда как наибольшая часть — 61,5% — являлась прибылью бизнеса.

Президент сравнил эту ситуацию с Россией. По его словам, в этой стране доля зарплат составляла 46,7%. «Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода», — резюмировал Токаев.

Ранее сегодня глава государства назвал «недопустимый разрыв» между доходами богатых и бедных граждан первопричиной беспорядков в стране, начавшихся после Нового года. Ситуацией, по словам Токаев, воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики.

2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, обусловленного переходом на биржевое ценообразование, в Казахстане начались протесты. Решение властей снизить стоимость энергоресурса не помогло ослабить напряжение: вскоре демонстрации охватили ряд крупных городов, включая Алма-Ату, а затем переросли в массовые беспорядки. На протяжении нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия. По данным Генпрокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек, 225 погибли.

11 января Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. По словам президента, их задачей было сформировать в Казахстане зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти, в связи с чем в стране началась антитеррористическая операция. С 6 января в республику были введены миротворческие силы ОДКБ, после стабилизации ситуации начался вывод контингента из республики.

Ранее по теме: Токаев назвал главную причину беспорядков в Казахстане

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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