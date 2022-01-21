Токаев оценил доход большей части казахстанцев в $1300 в год
Больше половины населения Казахстана сейчас зарабатывает около $1300 в год (50 000 тенге, около 99 380 руб.), заявил на встрече с представителями бизнеса президент страны Касым-Жомарт Токаев со ссылкой на данные компании KPMG.
«Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния, в то время как у половины населения доходы не превышают и 50 000 тенге. Это чуть больше $1300 в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять», — приводит слова главы государства Tengrinews.kz.
По словам Токаева, в 2020 г. на зарплаты населения приходилось меньше одной трети национального дохода Казахстана. Доля налога составляла 7,3%, тогда как наибольшая часть — 61,5% — являлась прибылью бизнеса.
Президент сравнил эту ситуацию с Россией. По его словам, в этой стране доля зарплат составляла 46,7%. «Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода», — резюмировал Токаев.
Ранее сегодня глава государства назвал «недопустимый разрыв» между доходами богатых и бедных граждан первопричиной беспорядков в стране, начавшихся после Нового года. Ситуацией, по словам Токаев, воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики.
2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, обусловленного переходом на биржевое ценообразование, в Казахстане начались протесты. Решение властей снизить стоимость энергоресурса не помогло ослабить напряжение: вскоре демонстрации охватили ряд крупных городов, включая Алма-Ату, а затем переросли в массовые беспорядки. На протяжении нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия. По данным Генпрокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек, 225 погибли.
11 января Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. По словам президента, их задачей было сформировать в Казахстане зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти, в связи с чем в стране началась антитеррористическая операция. С 6 января в республику были введены миротворческие силы ОДКБ, после стабилизации ситуации начался вывод контингента из республики.