Токаев оценил доход большей части казахстанцев в $1300 в год

«Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния, в то время как у половины населения доходы не превышают и 50 000 тенге. Это чуть больше $1300 в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять», — приводит слова главы государства Tengrinews.kz.