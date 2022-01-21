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Экономика

Кудрин предложил создать в России несколько агломераций — конкурентов Москвы

Ведомости

Несколько крупных агломераций должны появиться в России вокруг крупных городов для конкуренции с Москвой, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

«У нас в России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню <...> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться <...> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — заявил Кудрин (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Татарстан может быть частью агломерации в Поволжье. «Мы считаем, в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 млн. Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим <...> Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана. Удачное расположение городов — по водному пути достаточно близко», — добавил Кудрин.

В начале августа прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости построить «три-пять» крупных городов в Сибири с населением от 300 000 до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных