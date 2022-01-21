Кудрин предложил создать в России несколько агломераций — конкурентов Москвы

Он отметил, что Татарстан может быть частью агломерации в Поволжье. «Мы считаем, в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 млн. Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим <...> Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана. Удачное расположение городов — по водному пути достаточно близко», — добавил Кудрин.