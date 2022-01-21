Кудрин предложил создать в России несколько агломераций — конкурентов Москвы
Несколько крупных агломераций должны появиться в России вокруг крупных городов для конкуренции с Москвой, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».
«У нас в России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню <...> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться <...> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — заявил Кудрин (цитата по ТАСС).
Он отметил, что Татарстан может быть частью агломерации в Поволжье. «Мы считаем, в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 млн. Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим <...> Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана. Удачное расположение городов — по водному пути достаточно близко», — добавил Кудрин.
В начале августа прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости построить «три-пять» крупных городов в Сибири с населением от 300 000 до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.