МВФ: повышение ставки ФРС США может подорвать рост мировой экономики
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что прогнозируемое повышение базовой ставкой Федеральной резервной системы (ФРС) США может стать серьезным препятствием для роста мировой экономики. Об этом сообщает CNBC.
По ее словам, наиболее серьезные последствия от повышения ставок могут иметь страны с высоким уровнем долга, номинированного в долларах, поскольку его обслуживание станет дороже.
«Действуйте сейчас. Если вы можете продлить сроки погашения, пожалуйста, сделайте это [...] сейчас самое время обратиться к ним (кредиторам. — ред.)», — сказала Георгиева, обращаясь к странам с высоким уровнем государственного долга. По ее словам, сейчас две трети стран либо находятся в «долговом кризисе», либо имеют риск попасть в него.
«В 2020 году у нас везде была одинаковая политика, потому что мы боролись с одной и той же проблемой — застойной экономикой. В 2022 году условия в странах сильно изменились, поэтому мы больше не можем везде проводить одну и ту же политику, она должна быть специфичной для страны и делает нашу работу в 2022 году намного сложнее», — сказал глава МВФ, уточнив, что речь идет о борьбе с высокой инфляцией и уровнем глобального долга.
Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня в 5% в декабре, уровень инфляции в Великобритании достиг 30-летнего максимума в том же месяце, а индекс потребительских цен в США вырос самыми быстрыми темпами с июня 1982 года - на 7%.
ФРС на заседании 15 декабря объявил о решении досрочно – в марте, а не в июне – завершить программу количественного смягчения (Quantitative Easing, QE, производится ФРС через выкуп облигаций с рынка на баланс). Как только это будет сделано, ФРС начнет повышать ключевую ставку, говорил председатель ФРС Джером Пауэлл.