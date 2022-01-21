МВФ: повышение ставки ФРС США может подорвать рост мировой экономики

«В 2020 году у нас везде была одинаковая политика, потому что мы боролись с одной и той же проблемой — застойной экономикой. В 2022 году условия в странах сильно изменились, поэтому мы больше не можем везде проводить одну и ту же политику, она должна быть специфичной для страны и делает нашу работу в 2022 году намного сложнее», — сказал глава МВФ, уточнив, что речь идет о борьбе с высокой инфляцией и уровнем глобального долга.