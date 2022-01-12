Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с июня 1982 года

На последнем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) регулятор ухудшил прогноз по инфляции на 2021 г. с 5,5 до 5,9%. На 2022 г. прогноз годовой инфляции улучшен с 4 до 3,8%. «Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией и возобновлением [роста] экономики, продолжает способствовать повышению уровня инфляции», — говорилось в заявлении. В ФРС также отказались от определения «временной инфляции», посчитав, что она будет иметь более долгосрочный характер.