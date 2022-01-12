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Экономика

Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с июня 1982 года

Ведомости

Годовая инфляция в США по итогам декабря прошлого года ускорилась до 7% с 6,8% в ноябре, что является максимальным показателем с июня 1982 г. Об этом говорится в заявлении статистического бюро минтруда страны.

В месячном выражении инфляция замедлилась до 0,5% против 0,8% в ноябре. Значительное влияние на инфляцию в декабре оказало подорожание жилья, подержанных легковых автомобилей и грузовиков, отмечается в сообщении. Также на рост индекса потребительских цен оказывает влияние подорожание продуктов, несмотря на то что в месячном выражении оно замедлилось до 0,5% с 0,7% в декабре.

На последнем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) регулятор ухудшил прогноз по инфляции на 2021 г. с 5,5 до 5,9%. На 2022 г. прогноз годовой инфляции улучшен с 4 до 3,8%. «Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией и возобновлением [роста] экономики, продолжает способствовать повышению уровня инфляции», — говорилось в заявлении. В ФРС также отказались от определения «временной инфляции», посчитав, что она будет иметь более долгосрочный характер.

До этого в ФРС называли растущий индекс потребительских цен временным всплеском. Годовая инфляция в США в ноябре составила 6,8% против 6,2% в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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