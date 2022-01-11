Инфляция в ОЭСР в ноябре ускорилась до максимума с 1996 года
Инфляция в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в ноябре прошлого года достигла максимального уровня с мая 1996 г. — 5,8% в годовом выражении, следует из материалов организации. В октябре 2021 г. этот показатель составлял 5,2%, в ноябре 2020 г. — всего 1,2%.
Рекордный рост потребительских цен в позапрошлом месяце сопровождался подорожанием энергоносителей до максимума за 31 год. Он составил 27,7% против 24,3% месяцем ранее. Цены на продукты питания выросли на 5,5% по сравнению с октябрьским значением (4,6%).
За исключением продуктов питания и энергоресурсов, в ноябре инфляция в ОЭСР в годовом выражении росла более умеренными темпами и достигла 3,8% (в октябре — 3,5%). При этом она внесла значительный вклад в общую инфляцию в ряде крупных стран, отметили эксперты организации.
Рост потребительских цен ускорился во всех странах G7, кроме Канады, где она осталась на уровне 4,7%. Особенно быстрыми темпами инфляция увеличилась в США — там цены выросли на 6,8% по сравнению с 6,2% в октябре. В еврозоне инфляция росла медленнее, чем по ОЭСР в целом, — 4,9% в ноябре против 4,1% в октябре.
В странах «большой двадцатки» инфляция в ноябре ускорилась до 5,9% с 5,3% месяцем ранее. В Китае этот показатель вырос на 2,3% (в октябре — 1,5%), в Индии — на 4,8% (4,5%), в ЮАР — на 5,5% (5,1%).
ОЭСР объединяет большинство развитых и некоторые развивающиеся страны. В настоящее время в нее входят 37 государств. Россия имеет в организации статус наблюдателя. По предварительным данным Росстата, потребительские цены в РФ по итогам года выросли на 8,39%. Финальную оценку ведомство представит 12 января.