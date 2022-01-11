Инфляция в ОЭСР в ноябре ускорилась до максимума с 1996 года

Рост потребительских цен ускорился во всех странах G7, кроме Канады, где она осталась на уровне 4,7%. Особенно быстрыми темпами инфляция увеличилась в США — там цены выросли на 6,8% по сравнению с 6,2% в октябре. В еврозоне инфляция росла медленнее, чем по ОЭСР в целом, — 4,9% в ноябре против 4,1% в октябре.