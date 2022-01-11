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Экономика

Инфляция в ОЭСР в ноябре ускорилась до максимума с 1996 года

Ведомости

Инфляция в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в ноябре прошлого года достигла максимального уровня с мая 1996 г. — 5,8% в годовом выражении, следует из материалов организации. В октябре 2021 г. этот показатель составлял 5,2%, в ноябре 2020 г. — всего 1,2%.

Рекордный рост потребительских цен в позапрошлом месяце сопровождался подорожанием энергоносителей до максимума за 31 год. Он составил 27,7% против 24,3% месяцем ранее. Цены на продукты питания выросли на 5,5% по сравнению с октябрьским значением (4,6%).

За исключением продуктов питания и энергоресурсов, в ноябре инфляция в ОЭСР в годовом выражении росла более умеренными темпами и достигла 3,8% (в октябре — 3,5%). При этом она внесла значительный вклад в общую инфляцию в ряде крупных стран, отметили эксперты организации.

Рост потребительских цен ускорился во всех странах G7, кроме Канады, где она осталась на уровне 4,7%. Особенно быстрыми темпами инфляция увеличилась в США — там цены выросли на 6,8% по сравнению с 6,2% в октябре. В еврозоне инфляция росла медленнее, чем по ОЭСР в целом, — 4,9% в ноябре против 4,1% в октябре.

В странах «большой двадцатки» инфляция в ноябре ускорилась до 5,9% с 5,3% месяцем ранее. В Китае этот показатель вырос на 2,3% (в октябре — 1,5%), в Индии — на 4,8% (4,5%), в ЮАР — на 5,5% (5,1%).

ОЭСР объединяет большинство развитых и некоторые развивающиеся страны. В настоящее время в нее входят 37 государств. Россия имеет в организации статус наблюдателя. По предварительным данным Росстата, потребительские цены в РФ по итогам года выросли на 8,39%. Финальную оценку ведомство представит 12 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных