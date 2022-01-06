В ООН сообщили о росте мировых цен на продовольствие на 28%

По предварительной оценке Росстата, инфляция в России по итогам 2021 г. составила 8,39% при цели Центробанка в 4%. Продовольственные товары за год подорожали на 10,62% после 3,91% в прошлом году. Стоимость непродовольственных повысилась на 8,58%, а услуг — на 4,98%. В 2020 г. эти показатели составили 3,32 и 2,72% соответственно.