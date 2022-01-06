В ООН сообщили о росте мировых цен на продовольствие на 28%
Средний индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые товары, по итогам 2021 г. составил 125,7 пункта — на 28,1% больше, чем в 2020 г. Об этом сообщается на сайте организации.
«В нормальных условиях высокие цены ведут к увеличению объемов производства, однако рост цен на вводимые ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и все более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 г.», — предупредил старший экономист ФАО Абдулреза Аббассян.
В целом показатель 2021 г. достиг максимального уровня за последние 10 лет, отметили в организации. Это произошло, несмотря на снижение индекса в декабре на 0,9% по сравнению с ноябрем. Дело в том, что в годовом выражении показатель увеличился на 23,1%.
Среднее значение индекса на зерновые в месячном выражении сократилось на 0,6%, на растительные масла — на 3,3%, на сахар — на 3,1%, до минимума за пять месяцев. Рост показал только индекс на молочную продукцию, повысившийся на 1,8% на фоне подорожания международных котировок сливочного масла и сухого молока вследствие снижения объемов производства в Западной Европе и Океании, пояснили в ФАО.
По предварительной оценке Росстата, инфляция в России по итогам 2021 г. составила 8,39% при цели Центробанка в 4%. Продовольственные товары за год подорожали на 10,62% после 3,91% в прошлом году. Стоимость непродовольственных повысилась на 8,58%, а услуг — на 4,98%. В 2020 г. эти показатели составили 3,32 и 2,72% соответственно.