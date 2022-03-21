Минпромторг исключил дефицит офисной бумаги в России
Поставки офисной бумаги в России стабилизируются в течение недели, дефицита этого товара не будет, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.
«Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели», — заявили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»). Там подчеркнули, что российские производители «полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет».
По данным Минпромторга, сейчас отечественные предприятия почти полностью обеспечивают существующий на российском рынке спрос на офисную бумагу. В стране работают три предприятия, которые как обслуживали внутренний рынок, так и поставляли товары за рубеж.
Как заявил «РИА Новостям» вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов, производители и ритейлеры обычно резко повышают стоимость продукции из-за усугубления логистических проблем. С учетом «определенных ограничений» и логистических трудностей с доставкой импортных химикатов в Россию сейчас один из крупнейших российских комбинатов перенастроил свой технологический процесс и нашел новое решение для производства, заверили в Минпромторге.
Ранее пользователи социальных сетей пожаловались на резкий рост стоимости офисной бумаги. Подорожание, по их словам, достигало 300%, отмечают «РИА Новости».
14 марта Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат сообщил, что их основной поставщик компонентов для приготовления белящих реагентов прекратил поставки в Россию. Ввиду этого предприятие разработало альтернативную схему изготовления необходимых веществ.
Трудности у производителей и потребителей наблюдаются на фоне военной операции, которую Россия начала в Донбассе и на Украине 24 февраля. За это США, Евросоюз и другие государства ввели в отношении России санкции, касающиеся экономической, финансовой и торговой сферы. Кроме того, свыше 400 иностранных компаний из разных отраслей полностью или частично остановили деятельность на российском рынке.