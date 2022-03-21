Минпромторг исключил дефицит офисной бумаги в России

Трудности у производителей и потребителей наблюдаются на фоне военной операции, которую Россия начала в Донбассе и на Украине 24 февраля. За это США, Евросоюз и другие государства ввели в отношении России санкции, касающиеся экономической, финансовой и торговой сферы. Кроме того, свыше 400 иностранных компаний из разных отраслей полностью или частично остановили деятельность на российском рынке.