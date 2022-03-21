Газета
Экономика

Минпромторг исключил дефицит офисной бумаги в России

Ведомости

Поставки офисной бумаги в России стабилизируются в течение недели, дефицита этого товара не будет, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

«Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели», — заявили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»). Там подчеркнули, что российские производители «полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет».

По данным Минпромторга, сейчас отечественные предприятия почти полностью обеспечивают существующий на российском рынке спрос на офисную бумагу. В стране работают три предприятия, которые как обслуживали внутренний рынок, так и поставляли товары за рубеж. 

Как заявил «РИА Новостям» вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов, производители и ритейлеры обычно резко повышают стоимость продукции из-за усугубления логистических проблем. С учетом «определенных ограничений» и логистических трудностей с доставкой импортных химикатов в Россию сейчас один из крупнейших российских комбинатов перенастроил свой технологический процесс и нашел новое решение для производства, заверили в Минпромторге.

Ранее пользователи социальных сетей пожаловались на резкий рост стоимости офисной бумаги. Подорожание, по их словам, достигало 300%, отмечают «РИА Новости».

14 марта Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат сообщил, что их основной поставщик компонентов для приготовления белящих реагентов прекратил поставки в Россию. Ввиду этого предприятие разработало альтернативную схему изготовления необходимых веществ. 

Трудности у производителей и потребителей наблюдаются на фоне военной операции, которую Россия начала в Донбассе и на Украине 24 февраля. За это США, Евросоюз и другие государства ввели в отношении России санкции, касающиеся экономической, финансовой и торговой сферы. Кроме того, свыше 400 иностранных компаний из разных отраслей полностью или частично остановили деятельность на российском рынке. 

Ранее по теме: Бизнес может столкнуться с дефицитом чековой ленты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных