В России создадут систему оптовых продовольственных рынков

Правительство утвердило концепцию развития оптовых продовольственных рынков в сентябре 2021 г. Под таким рынком в документе понимается «предприятие, предоставляющее оборудованные торговые места и сервисные услуги конкурирующим между собой оптовым торговцам для осуществления ими оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в определенном месте, в определенное время и по установленным правилам». В концепции говорится, что на площадках ОПР возможна и розничная торговля, однако ее рекомендуется вести в обособленной зоне.