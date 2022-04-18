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Экономика

В России создадут систему оптовых продовольственных рынков

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации концепции развития оптовых продовольственных рынков (ОПР). План включает в себя меры по совершенствованию нормативно-правового регулирования и практические шаги по формированию целостной системы таких рынков.

Кабмин подготовит поправки в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а также в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые урегулируют вопросы, связанные с ОПР. Изменения будут внесен и в торговые ГОСТы в части вопросов, относящихся к оптовой торговле продовольствием.

Среди практических мероприятий — подготовка к I кварталу 2023 г. программы поддержки проектов по созданию ОПР и ежегодный мониторинг сферы деятельности ОПР (начиная с IV квартала 2023-го). 

Создание системы ОПР поможет российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителю — в крупных городах, пояснил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. «Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих. Ведь помимо оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли. А значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться», — добавил премьер.

Правительство утвердило концепцию развития оптовых продовольственных рынков в сентябре 2021 г. Под таким рынком в документе понимается «предприятие, предоставляющее оборудованные торговые места и сервисные услуги конкурирующим между собой оптовым торговцам для осуществления ими оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в определенном месте, в определенное время и по установленным правилам». В концепции говорится, что на площадках ОПР возможна и розничная торговля, однако ее рекомендуется вести в обособленной зоне.

Документ подразумевает формирование целостной системы оптовых продовольственных рынков, объединяющих в себе весь спектр услуг по приемке, фасовке и реализации продукции. Ожидается, что появление в России таких предприятий поможет сформировать эффективную систему оптовой торговли, что упростит доступ аграриев к прямым каналам сбыта и снизит их издержки, а значит, и цены на продукты.

Президент Владимир Путин 5 апреля назвал ключевой задачей на текущий год увеличение выпуска и поставки на внутренний рынок качественных и доступных продуктов питания. Кроме того, Путин считает, что в условиях глобальных проблем с продуктами питания Россия должна «рачительнее» относиться к поставкам собственного продовольствия на экспорт. Он отметил, что России нужно «внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных