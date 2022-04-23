Премьер Словакии заявил о планах платить за газ из России в евро
Словакия заплатит за поставки российского газа во второй половине мая в евро, заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер. Доля России в поставках газа в страну достигает 85-87%, заявил он на Словацком ТВ.
Премьер-министр республики отметил, что запасов газа в случае прекращении поставок из РФ хватит до апреля следующего года. По его словам, немедленное прекращение импорта станет серьезной проблемой для стран Евросоюза.
В начале апреля министр экономики Словакии Рихард Сулик не исключил, что Словакия будет оплачивать поставки газа из России в рублях.
«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из РФ) рублем, то платим рублем», — сказал министр в эфире Словацкого ТВ (цитата по «РИА Новости»).
Тогда он отмечал, что на принятие решения есть около шести недель. Диверсификация поставок необходима, однако для этого потребуется несколько лет, добавил Сулик.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в «недружественные» страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине.
Согласно указу Путина, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика. «Газпром» 1 апреля официально направил уведомления своим контрагентам об изменениях в порядке расчетов за поставки газа в рублях.
Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.