В Словакии сочли возможной оплату поставок за российский газ в рублях
Словакия будет оплачивать поставки газа из России в рублях, так как страну нельзя отрезать от газа, заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик.
«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из РФ) рублем, то платим рублем», — сказал министр в эфире Словацкого ТВ (цитата по «РИА Новости»).
По словам Сулика, на принятие решения есть около шести недель. В вопросе оплаты поставок Словакия выступает за его обсуждение в рамках Евросоюза, отметил министр. «Но нас нельзя отрезать от газа», — сказал он.
По данным министра, около 85% газа поступает в Словакию из России. Диверсификация поставок необходима, однако для этого потребуется несколько лет, добавил Сулик.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в «недружественные» страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине.
Согласно указу Путина, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика. «Газпром» 1 апреля официально направил уведомления своим контрагентам об изменениях в порядке расчетов за поставки газа в рублях.
Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.