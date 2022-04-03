В Болгарии заявили о планах продолжить платить за российский газ в евро
Болгария получила уведомление от «Газпрома» об оплате поставок газа в рублях, однако страна планирует продолжить платить в евро, заявил в интервью Болгарскому национальному телевидению министр энергетики республики Александр Николов.
«Официальное требование об оплате газа в рублях поступило. Однако наша страна намерена придерживаться общеевропейской позиции при оплате газа и не поддаваться давлению. В действующих договорах нигде не сказано, что оплата газа может осуществляться в рублях», — сказал Николов (цитата по ТАСС).
По его словам, соблюдение договорных отношений может быть поставлено под вопрос, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие событий сложно. «Нам предстоит увидеть, как будут работать предложенные [«Газпромом»] механизмы оплаты, насколько в результате операции по конвертации евро или долларов в рубли изменится цена газа», — сказал он.
Николов подчеркнул, что Болгария выполняет условия договора, согласно которому поставки газа должны идти до конца года. Если этого не произойдет, власти постараются найти «альтернативные поставки». Министр рассказал о скором завершении строительства газового интерконнектора с Грецией, через который страна сможет получать газ из Азербайджана.
Пресс-секретарь правительства Болгарии Лена Бориславова ранее заявила, что правительство страны не допустит нарушений действующих контрактов на поставку газа, в которых прописана оплата в долларах или евро. Власти страны обсудят меры на случай прекращения поставок российского газа, однако это вряд ли повлияет на страну, потому что она получает газ от различных поставщиков, отметила Бориславова. Альтернативой могут стать поставки газа из Азербайджана через Грецию, а также через Турцию.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в «недружественные» страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки. Однако 30 марта Песков уточнил, что переход на оплату поставок газа в рубли является «растянутым во времени процессом».
Согласно указу Путина, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика. «Газпром» 1 апреля официально направил уведомления своим контрагентам об изменениях в порядке расчетов за поставки газа в рублях.
Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.