В Болгарии заявили о планах продолжить платить за российский газ в евро

Согласно указу Путина, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика. «Газпром» 1 апреля официально направил уведомления своим контрагентам об изменениях в порядке расчетов за поставки газа в рублях.