Спецпредставитель президента оценил срок службы запасов транспортной техники в РФ

«Три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся», — пояснил Иванов на итоговой коллегии Минтранса (цитата по ТАСС).