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Спецпредставитель президента оценил срок службы запасов транспортной техники в РФ

Ведомости

Запасов авиационной, дорожной и другой транспортной техники в РФ хватит еще на три-четыре года использования, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. 

«Три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся», — пояснил Иванов на итоговой коллегии Минтранса (цитата по ТАСС).

По его словам, импортозамещение должно быть точечным, акцентированным только на ключевых логистических цепочках.

«Коммерсантъ» ранее писал о том, что S7 Airlines и Airbridgeсargo (входит в ГК «Волга-Днепр») подали в Министерство транспорта ходатайство о возвращении своих самолетов лизингодателям. Первая компания Boeing планирует вернуть 737-8 МАХ из-за «отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». 

В свою очередь Airbridgecargo хочет вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся сейчас в «Шереметьево». По словам экспертов, возвращение самолетов более чем оправданно, поскольку объем российского рынка не позволяет эффективно их использовать. 

После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Европейский союз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных