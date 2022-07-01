Спецпредставитель президента оценил срок службы запасов транспортной техники в РФ
Запасов авиационной, дорожной и другой транспортной техники в РФ хватит еще на три-четыре года использования, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся», — пояснил Иванов на итоговой коллегии Минтранса (цитата по ТАСС).
По его словам, импортозамещение должно быть точечным, акцентированным только на ключевых логистических цепочках.
«Коммерсантъ» ранее писал о том, что S7 Airlines и Airbridgeсargo (входит в ГК «Волга-Днепр») подали в Министерство транспорта ходатайство о возвращении своих самолетов лизингодателям. Первая компания Boeing планирует вернуть 737-8 МАХ из-за «отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации».
В свою очередь Airbridgecargo хочет вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся сейчас в «Шереметьево». По словам экспертов, возвращение самолетов более чем оправданно, поскольку объем российского рынка не позволяет эффективно их использовать.
После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Европейский союз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках.