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Экономика

Глава Минтранса сообщил о задержании 77 российских самолетов за рубежом

Ведомости

За рубежом на сегодняшний день задержано 77 российских самолетов, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

«На сегодня хочу вам сказать, что машин 77. Одну машину нам удалось вернуть. Мы боремся за каждый самолет», — отметил Савельев (цитата по ТАСС). По его словам, часть самолетов была задержана по решению лизингодателей, а некоторые машины не смогли взлететь из-за резкого закрытия европейского воздушного пространства.

В министерстве ранее заявили, что на данный момент в России эксплуатируется 1274 самолета. Из них в российском реестре зарегистрировано 1207 (пассажирских — 1151).

Минтранс ранее не подтвердил опасений Международной организации гражданской авиации (ICAO) по безопасности полетов в России. В ведомстве пояснили, что в стране есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности. Ремонтом самолетов занимаются 11 организаций, обладающих соответствующими компетенциями.

«Коммерсантъ» писал о том, что S7 Airlines и Airbridgeсargo (входит в ГК «Волга-Днепр») подали в Министерство транспорта ходатайство о возвращении своих самолетов лизингодателям. Первая компания планирует вернуть 737-8 МАХ из-за «отсутствия сертификата типа В РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации».

В свою очередь Airbridgecargo хочет вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся сейчас в «Шереметьево». По словам экспертов, возвращение самолетов более чем оправдано, поскольку объем российского рынка не позволяет эффективно их использовать.

После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Европейский союз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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