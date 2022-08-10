«Транснефть» возобновит прокачку нефти в Словению и Венгрию в 16:00 10 августа
«Транснефть» планирует возобновить прокачку нефти в Словению и Венгрию через Украину по южной ветке нефтепровода «Дружба» 10 августа в 16:00 мск, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на советника президента нефтепроводной компании Игоря Демина.
«В данный момент мы ведем подготовку к началу работы. Белорусская сторона тоже подтвердила возможность начать работать. Мы планируем начать прокачку по отрезку Михалки — Броды в 16:00», – рассказал Демин.
По его словам, далее прокачка пойдет по отрезку Броды — Будковцы и дальше на Фенешлитке, таким образом, нефть сначала поступит в Словению, а затем в Венгрию.
Ранее агентство Reuters сообщило, что венгерская нефтегазовая компания MOL заплатила за транзит российской нефти через Украину по «Дружбе». MOL и словацкий комбинат Slovnaft уже договорились с украинской стороной о возобновлении поставок.
С 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщал Демин. Причиной, по его словам, стала невозможность оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти». Демин уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100%-ной предоплаты.
Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южному – в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т. В феврале компания заявляла о планах увеличить прокачку до 45,5 млн т в год.