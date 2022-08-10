Словакия и Венгрия заплатили за транзит российской нефти через Украину

По итогам 2021 г. на НПЗ Slovnaft в Братиславе было переработано, по данным компании, около 5,5 млн т сырой нефти. Также на заводе было произведено 267 000 т полипропилена и 195 000 т полиэтилена. Общее потребление нефти в Словакии в 2021 г. составило, по данным BP и расчетам «Ведомостей», около 86 000 барр./сутки (4,2 млн т в год). По данным ФТС, в 2021 г. из России в Словакию было экспортировано около 5,3 млн т нефти.