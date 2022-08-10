Словакия и Венгрия заплатили за транзит российской нефти через Украину

Словакия и Венгрия заплатили за транзит российской нефти через УкраинуПрокачка должна возобновиться в ближайшие дни
Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что заплатила за транзит российской нефти через Украину по южной ветке нефтепровода «Дружба», остановленный 4 августа из-за проблем с оплатой со стороны «Транснефти», сообщил Reuters.
Братиславский телеканал ТА3 сообщил, что MOL и словацкий комбинат Slovnaft уже договорились с украинской стороной о возобновлении поставок.
Украинская сторона позитивно отреагировала на предложение компаний Slovnaft и НПЗ Slovnaft уже перевел средства украинской стороне и ожидает, что на основании этого уже в ближайшие дни поставки нефти возобновятся, сообщил представитель комбината Антон Молнер.
«Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны», — сообщила MOL (цитата по «РИА Новости»)
9 августа «Транснефть» сообщила о прекращении «Укртранснафтой» с 4 августа транзита нефти по южной ветке «Дружбы» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не смогла отплатить прокачку из-за санкций ЕС. Накануне MOL заявила о готовности заплатить за транзит.
По нефтепроводу «Дружбе» транзить российской нефти осуществлялся в Европу. По северной его ветке нефть поступает в направлении Польши, Германии и Прибалтики, а по южной — в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т. В феврале компания заявляла о планах увеличить прокачку до 45,5 млн т в год. По данным платформы Comtrade, в Венгрию было экспортировано 3,3 млн т нефти из РФ на сумму $1,707 млрд.
«Транснефть» в среду сообщила, что прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию и Словакию была возобновлена с 16 часов. «Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут», — сказал «РИА новости» советник президента компании Игорь Демин. Прокачка пойдет по отрезку Броды — Будковцы и дальше на Фенешлитке, таким образом, нефть сначала поступит в Словению, а затем в Венгрию.
По итогам 2021 г. на НПЗ Slovnaft в Братиславе было переработано, по данным компании, около 5,5 млн т сырой нефти. Также на заводе было произведено 267 000 т полипропилена и 195 000 т полиэтилена. Общее потребление нефти в Словакии в 2021 г. составило, по данным BP и расчетам «Ведомостей», около 86 000 барр./сутки (4,2 млн т в год). По данным ФТС, в 2021 г. из России в Словакию было экспортировано около 5,3 млн т нефти.
Венгрия в 2021 г. потребляла около 171 000 барр./сутки (8,5 млн т за год) нефти, Чехия — около 200 000 барр./сутки (9,9 млн т в год). При этом РФ экспортировала в Чехию в прошлом году 3,3 млн т нефти, данные по Венгрии ФТС не раскрывает.
Европейская сторона была заинтересована в быстром поиске выхода из сложившейся ситуации, что и произошло, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Транзит нефти по южному коридору «Дружбы» обеспечивает нефтяным сырьем крупнейшие венгерские и словацкие НПЗ, зависящие от российских поставок, напоминает старший аналитик «Альфа-Банка» Никита Блохин. Эксперт отметил, что с учетом риска остановки действующих НПЗ, словацкая Slovnaft и венгерская MOL были вынуждены пойти на такой своеобразный компромисс. «Это значительно проще, чем останавливать технологический процесс [переработки нефти], возобновление которого потребует дополнительного времени и значительных инвестиций», — сказал эксперт.
Иккерт подчеркнул, что формирование специального исключения или распоряжения под данный случай со стороны ЕС требует множества согласований и времени, которого у потребителей российской нефти сейчас нет. «Предположу, что данный инцидент может создать предпосылки, чтобы Еврокомиссия (ЕК) в дальнейшем более тщательно прорабатывала механизм вводимых санкций», — заявил он.
По мнению Иккерта, после инцидента с «Дружбой» правоприменительная практика ЕС будет корректироваться, но говорить о перспективах серьезного смягчения санкций еще рано. «В данном случае ЕС может скорректировать нормативную базу исключительно в собственных интересах», — считает он.
Санкции ЕС запрещают операции с ценными бумагами «Газпромбанка», через который в данном случае был переведен платеж «Транснефти» за транзит по «Дружбе», но не иные финансовые операции, обратил внимание управляющий партнер Pen&Paper Антон Именнов. По мнению юриста, отказ «Укртранснафты» принять платеж объясняется тем, что он был совершен через Газпромбанк, находящийся под санкциями Украины. «Как таковые секторальные санкции ЕС не препятствуют оплате транзита нефти», — добавил он.
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