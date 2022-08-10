«Транснефть» возобновила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии
«Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии и Словакии, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника президента компании Игоря Демина.
«Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут», — рассказал Демин. Как он отмечал ранее, прокачка пойдет по отрезку Броды — Будковцы и дальше на Фенешлитке, таким образом, нефть сначала поступит в Словению, а затем в Венгрию.
Ранее агентство Reuters сообщило, что венгерская нефтегазовая компания MOL заплатила за транзит российской нефти через Украину по «Дружбе». MOL и словацкий комбинат Slovnaft уже договорились с украинской стороной о возобновлении поставок.
С 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщал Демин. Причиной стала невозможность оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти». Демин уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100%-ной предоплаты.
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