«Транснефть» возобновила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии

«Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут», — рассказал Демин. Как он отмечал ранее, прокачка пойдет по отрезку Броды — Будковцы и дальше на Фенешлитке, таким образом, нефть сначала поступит в Словению, а затем в Венгрию.