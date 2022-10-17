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Экономика

Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ за границу

Ведомости

Правительство Китая запретило госкомпаниям продавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и Азии, чтобы обеспечить собственные потребности в ходе зимнего отопительного сезона, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Национальная комиссия по развитию и реформам, по их информации, поручила компаниям PetroChina Co., Sinopec и Cnooc Ltd. сохранить поставки для внутреннего использования.

«Хотя продажи принесли некоторое облегчение европейским покупателям, быстрое пополнение запасов и рекордно высокие расходы на доставку также снизили привлекательность повторной доставки топлива», — отметили собеседники агентства.

Агентство считает, что решение Китая может привести к сокращению поставок в Европу и усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы. Китай заключил крупные контракты на закупку СПГ у таких экспортеров, как США, при этом трейдеры азиатской страны перенаправили часть этих поставок в Европу в этом году на фоне слабого спроса внутри страны.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что китайские компании, заключившие с США долгосрочные контракты на покупку СПГ, продают избытки сырья, зарабатывая на каждой такой поставке сотни миллионов долларов. За первые восемь месяцев текущего года в портах Китая пришвартовалось лишь 19 СПГ-судов по сравнению с 133 такими судами за тот же период прошлого года.

Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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