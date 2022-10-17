Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ за границу
Правительство Китая запретило госкомпаниям продавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и Азии, чтобы обеспечить собственные потребности в ходе зимнего отопительного сезона, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Национальная комиссия по развитию и реформам, по их информации, поручила компаниям PetroChina Co., Sinopec и Cnooc Ltd. сохранить поставки для внутреннего использования.
«Хотя продажи принесли некоторое облегчение европейским покупателям, быстрое пополнение запасов и рекордно высокие расходы на доставку также снизили привлекательность повторной доставки топлива», — отметили собеседники агентства.
Агентство считает, что решение Китая может привести к сокращению поставок в Европу и усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы. Китай заключил крупные контракты на закупку СПГ у таких экспортеров, как США, при этом трейдеры азиатской страны перенаправили часть этих поставок в Европу в этом году на фоне слабого спроса внутри страны.
Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что китайские компании, заключившие с США долгосрочные контракты на покупку СПГ, продают избытки сырья, зарабатывая на каждой такой поставке сотни миллионов долларов. За первые восемь месяцев текущего года в портах Китая пришвартовалось лишь 19 СПГ-судов по сравнению с 133 такими судами за тот же период прошлого года.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
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