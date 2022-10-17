ВВП Белоруссии в январе — сентябре сократился на 4,7%

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 140,2 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января — сентября 2021 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе — сентябре по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 117,2%, уточнили в Белстате. За восемь месяцев 2022 г. снижение показателя составило 4,9%, за семь – 5,2%.