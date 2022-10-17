ВВП Белоруссии в январе — сентябре сократился на 4,7%
ВВП Белоруссии в январе — сентябре снизился на 4,7%, передает агентство «БелТА» со ссылкой на Национальный статистический комитет (Белстат).
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 140,2 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января — сентября 2021 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе — сентябре по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 117,2%, уточнили в Белстате. За восемь месяцев 2022 г. снижение показателя составило 4,9%, за семь – 5,2%.
В начале октября стало известно, что Евразийский банк развития (ЕАБР) выполнит стратегию в отношении Белоруссии и инвестирует в ее экономику до 2026 г. $1,5 млрд.
ЕАБР также улучшил прогноз ВВП для республики. Если в мае он прогнозировал падение этого показателя по итогам текущего года на 6,4-6,5%, то теперь падение ожидается на уровне 5-6%.
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