Поставлять школьные автобусы и скорые в регионы будут только автопроизводители из РФ

Мишустин также рассказал, что такой транспорт необходим особенно в сельской местности на отдаленных территориях страны. Автомобили будут закуплены до конца этого года и доставлены в регионы в I квартале, добавил он, что повысит доступность медицинской помощи для населения и обеспечит комфортный и безопасный проезд детей до школы.