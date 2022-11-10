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Экономика

Поставлять школьные автобусы и скорые в регионы будут только автопроизводители из РФ

Ведомости

Российские регионы получат не менее 1000 школьных автобусов и 900 машин скорой помощи, поставщиками определены российские автопроизводители, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«На приобретение еще не менее 1000 школьных автобусов и 900 скорых уже предусмотрели дополнительно свыше 7 млрд руб. В качестве единственных исполнителей будут определены российские автопроизводители», – приводит его слова ТАСС.

Мишустин также рассказал, что такой транспорт необходим особенно в сельской местности на отдаленных территориях страны. Автомобили будут закуплены до конца этого года и доставлены в регионы в I квартале, добавил он, что повысит доступность медицинской помощи для населения и обеспечит комфортный и безопасный проезд детей до школы.

Ранее в 2021 г. президент России Владимир Путин поручил до 2025 г. обновить парк школьных автобусов, закупая ежегодно не менее 4000 новых автобусов отечественного производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных