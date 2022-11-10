Поставлять школьные автобусы и скорые в регионы будут только автопроизводители из РФ
Российские регионы получат не менее 1000 школьных автобусов и 900 машин скорой помощи, поставщиками определены российские автопроизводители, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«На приобретение еще не менее 1000 школьных автобусов и 900 скорых уже предусмотрели дополнительно свыше 7 млрд руб. В качестве единственных исполнителей будут определены российские автопроизводители», – приводит его слова ТАСС.
Мишустин также рассказал, что такой транспорт необходим особенно в сельской местности на отдаленных территориях страны. Автомобили будут закуплены до конца этого года и доставлены в регионы в I квартале, добавил он, что повысит доступность медицинской помощи для населения и обеспечит комфортный и безопасный проезд детей до школы.
Ранее в 2021 г. президент России Владимир Путин поручил до 2025 г. обновить парк школьных автобусов, закупая ежегодно не менее 4000 новых автобусов отечественного производства.
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