Еврокомиссия объявила о введении потолка цен на нефтепродукты из РФ с 5 февраля
Евросоюз и страны G7 установили потолок цен на морские перевозки нефтепродуктов российского происхождения, таких как дизельное топливо и мазут, решение дополняет полный запрет ЕС на импорт морской сырой нефти и нефтепродуктов, сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).
ЕК объявила о введении потолка цен на российские энергоресурсы вслед за минфином США. Глава ведомства Джанет Йеллен ранее подписала постановление, согласно которому с 5 февраля начинает действовать потолок цен на нефтепродукты из России, ограничения будут установлены на уровне в $100/барр. (около $730/т) и $45/барр. (около $330/т) для дизеля и мазута соответственно.
«Сегодня вместе с нашими партнерами по G7 мы установили дополнительные пределы цен на морские перевозки российских нефтепродуктов (таких как дизельное топливо и мазут). Это решение еще сильнее ударит по доходам России и снизит ее способность вести войну на Украине», – говорится в сообщении ЕК в Twitter.
Вводимые ограничения, как отмечается на сайте ЕК, включают в себя 55-дневный льготный период. Он будет действовать в отношении российских нефтепродуктов по цене выше предельной при условии, что их погрузили на судно до 5 февраля 2023 г. и выгрузили в конечном порту назначения до 1 апреля 2023 г. Предельные цены при необходимости будут корректировать, подчеркнули в ЕК.
В коалицию ограничения цен, которая утвердила новые правила, входят Австралия, Канада, страны ЕС, Япония, Великобритания и США.
В 2022 г. после усиления антироссийских санкций ЕС, США и Великобритания ввели ограничения на поставки российских нефтепродуктов, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ. Тогда был установлен потолок на российскую нефть на уровне $60/барр.
В конце января Еврокомиссия предложила структуру предельных цен на нефтепродукты из России. Стороны договорились ввести два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (например дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Источники Bloomberg сообщали 26 января 2023 г., что ЕС рассматривает ограничения в $100/барр. для дизеля (порядка $730/т) и в $45/барр. для мазута (около $330/т), европейские страны согласовали их на этой неделе. При этом Польша и страны Балтии настаивали на том, чтобы потолок цен был еще ниже.
После введения потолка цен на нефть президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 г. подписал указ об ответных мерах, согласно которому Россия не будет поставлять нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Документ вступил в силу 1 февраля.