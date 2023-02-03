Страны ЕС согласовали ограничения на российские нефтепродукты
Страны ЕС согласовали два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Об этом сообщило шведское председательство в Совете ЕС, передает Reuters.
Уточняется, что ограничения будут установлены на уровне в $100/барр. (около $730/т) и $45/барр. (около $330/т) для дизеля и мазута соответственно. Они вступят в силу в воскресенье, 5 февраля. При этом Польша и страны Балтии настаивали на том, чтобы потолок цен был еще ниже.
В 2022 г. после усиления антироссийских санкций ЕС, США и Великобритания ввели ограничения на поставки российских нефтепродуктов, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ. Тогда был установлен потолок на российскую нефть на уровне $60/барр.
После введения потолка цен на нефть президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 г. подписал указ об ответных мерах, согласно которому Россия не будет поставлять нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Документ вступил в силу 1 февраля.