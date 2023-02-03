Страны ЕС согласовали ограничения на российские нефтепродукты

Уточняется, что ограничения будут установлены на уровне в $100/барр. (около $730/т) и $45/барр. (около $330/т) для дизеля и мазута соответственно. Они вступят в силу в воскресенье, 5 февраля. При этом Польша и страны Балтии настаивали на том, чтобы потолок цен был еще ниже.