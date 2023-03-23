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Экономика

Правительство рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в новых субъектах

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что завтра, 24 марта, правительство внесет в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоне (СЭЗ) на присоединенных территориях.

«Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах и внесем его в Государственную думу», – сообщил премьер в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.

Мишустин также заявил о планах кабинета министров перезапуска экономики Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. «Частично решить вопросы помогут все те базовые механизмы государственной помощи промышленности, которые уже действуют в стране», – рассказал министр.

21 марта источник РБК сообщил, что в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработали законопроект о создании СЭЗ на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Тогда собеседник газеты заявил, что зона начнет действовать 1 января 2024 г. до конца 2050 г.

5 октября 2022 г. о создании СЭЗ на присоединенных территориях заявили в Министерстве экономического развития РФ. Тогда в ведомстве рассказали, что эти регионы могут освободить от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет на 10 лет.

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С 1 января 2015 г. СЭЗ работает на территории Крыма и Севастополя. Она предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия для предпринимателей, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Бизнесмены СЭЗ, в частности, первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке (7,6% вместо 30%). Завершение соглашения планируется в 2039 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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