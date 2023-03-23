Правительство рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в новых субъектах
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что завтра, 24 марта, правительство внесет в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоне (СЭЗ) на присоединенных территориях.
«Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах и внесем его в Государственную думу», – сообщил премьер в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
Мишустин также заявил о планах кабинета министров перезапуска экономики Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. «Частично решить вопросы помогут все те базовые механизмы государственной помощи промышленности, которые уже действуют в стране», – рассказал министр.
5 октября 2022 г. о создании СЭЗ на присоединенных территориях заявили в Министерстве экономического развития РФ. Тогда в ведомстве рассказали, что эти регионы могут освободить от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет на 10 лет.
С 1 января 2015 г. СЭЗ работает на территории Крыма и Севастополя. Она предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия для предпринимателей, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Бизнесмены СЭЗ, в частности, первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке (7,6% вместо 30%). Завершение соглашения планируется в 2039 г.