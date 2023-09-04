Путин поручил кабмину рассмотреть расширение условий промышленной ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о расширении программы промышленной ипотеки. Это следует из перечня поручений по итогам встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, который опубликован на сайте Кремля.
При рассмотрении расширения программы промышленной ипотеки необходимо предусмотреть «увеличение предельного срока кредита до десяти лет и максимального размера кредита до 1,5 млрд руб.», – говорится в поручении.
Доклад премьер-министру России Михаилу Мишустину необходимо представить до 15 ноября 2023 г.
11 апреля правительство расширило условия предоставления промышленной ипотеки. Ее стало возможным оформить на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей. Соответствующее постановление подписал Мишустин. Изменения были подготовлены Минпромторгом по поручению президента.
Расширенная «Промышленная ипотека» должна помочь обеспечить российские промышленные предприятия современными производственными площадями, необходимыми для ускоренного запуска и реализации проектов в сфере промышленности. С учетом предложений банков и промпредприятий, у заемщиков есть возможность получить льготные кредиты на несколько указанных целей в пределах определенного лимита – 500 млн руб. Также промипотека распространяется на приобретение объектов незавершенного строительства.
Механизм промышленной ипотеки запустили в конце 2022 г. Его реализация «позволяет обеспечить предприятия кредитами по ставке не более 5% годовых для создания новых или расширения существующих производств», отмечал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.