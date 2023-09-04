Газета
Экономика

Путин поручил кабмину рассмотреть расширение условий промышленной ипотеки

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о расширении программы промышленной ипотеки. Это следует из перечня поручений по итогам встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, который опубликован на сайте Кремля. 

При рассмотрении расширения программы промышленной ипотеки необходимо предусмотреть «увеличение предельного срока кредита до десяти лет и максимального размера кредита до 1,5 млрд руб.», – говорится в поручении. 

Доклад премьер-министру России Михаилу Мишустину необходимо представить до 15 ноября 2023 г.

11 апреля правительство расширило условия предоставления промышленной ипотеки. Ее стало возможным оформить на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей. Соответствующее постановление подписал Мишустин. Изменения были подготовлены Минпромторгом по поручению президента. 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Расширенная «Промышленная ипотека» должна помочь обеспечить российские промышленные предприятия современными производственными площадями, необходимыми для ускоренного запуска и реализации проектов в сфере промышленности. С учетом предложений банков и промпредприятий, у заемщиков есть возможность получить льготные кредиты на несколько указанных целей в пределах определенного лимита – 500 млн руб. Также промипотека распространяется на приобретение объектов незавершенного строительства.

Механизм промышленной ипотеки запустили в конце 2022 г. Его реализация «позволяет обеспечить предприятия кредитами по ставке не более 5% годовых для создания новых или расширения существующих производств», отмечал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных