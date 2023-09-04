Путин поручил кабмину рассмотреть расширение условий промышленной ипотеки

Расширенная «Промышленная ипотека» должна помочь обеспечить российские промышленные предприятия современными производственными площадями, необходимыми для ускоренного запуска и реализации проектов в сфере промышленности. С учетом предложений банков и промпредприятий, у заемщиков есть возможность получить льготные кредиты на несколько указанных целей в пределах определенного лимита – 500 млн руб. Также промипотека распространяется на приобретение объектов незавершенного строительства.