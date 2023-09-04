Газета
Экономика

Россия может ускорить строительство газопровода «Сила Сибири - 2»

Ведомости

Россия рассматривает возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири - 2». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации проекта «Мурманский СПГ».

Президент отметил востребованность стратегических нефте- и газопроводов «Сила Сибири», Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), «Турецкий поток».

«Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири - 2»», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что прорабатывается и проект газового хаба в Турции.

Путин подчеркнул, что главная задача топливно-энергетического комплекса (ТЭК) состоит в «обеспечении именно собственных нужд нашей страны», включая продолжение программы газификации, поддержание баланса между рентабельностью добычи, переработки, розничной торговли и доступностью продуктов и услуг, а также недопущение ценовых скачков.

В сфере добычи и переработки нефти и газа опорными для дальнейшего развития ТЭКа Путин назвал проекты «Восток Ойл», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ - 2», Амурского газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса, сахалинские проекты.

4 сентября в ходе встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин сказал, что Россия является ответственным поставщиком газа.

По словам президента, Россия готова экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, в которых есть заинтересованные партнеры. Для этого было предложено создать в Турции газовый хаб.

13 июня Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в КНР по дальневосточному маршруту. 

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по «дальневосточному» маршруту 31 января 2023 г. Согласно документу, трансграничный участок газопровода будет начинаться на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска и заканчиваться на стартовой станции «Хулинь» в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). «Газпром» отвечает за проектирование, строительство и эксплуатацию участка на территории России, а КННК – на территории Китая.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Кроме того, в феврале 2022 г. «Газпром» заключил с Китаем второй долгосрочный договор купли-продажи газа. Таким образом, по дальневосточному маршруту поставки газа в Китай составят 10 млрд куб. м в год. Также «Газпром» ведет переговоры по поставкам 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию, проектирование газопровода уже ведется.

Ранее в «Газпроме» заявили, что Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай уже в ближайшем будущем. В 2022 г. Россия поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа. Ожидается, что к 2024 г. объем экспорта по газопроводу должен вырасти до 38 млрд куб. м в год, а с учетом дальневосточного маршрута и поставок газа в Китай через Монголию – до почти 100 млрд куб. м в год.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных