Россия может ускорить строительство газопровода «Сила Сибири - 2»
Россия рассматривает возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири - 2». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации проекта «Мурманский СПГ».
Президент отметил востребованность стратегических нефте- и газопроводов «Сила Сибири», Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), «Турецкий поток».
«Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири - 2»», – сказал Путин.
Глава государства добавил, что прорабатывается и проект газового хаба в Турции.
Путин подчеркнул, что главная задача топливно-энергетического комплекса (ТЭК) состоит в «обеспечении именно собственных нужд нашей страны», включая продолжение программы газификации, поддержание баланса между рентабельностью добычи, переработки, розничной торговли и доступностью продуктов и услуг, а также недопущение ценовых скачков.
В сфере добычи и переработки нефти и газа опорными для дальнейшего развития ТЭКа Путин назвал проекты «Восток Ойл», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ - 2», Амурского газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса, сахалинские проекты.
4 сентября в ходе встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин сказал, что Россия является ответственным поставщиком газа.
По словам президента, Россия готова экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, в которых есть заинтересованные партнеры. Для этого было предложено создать в Турции газовый хаб.
13 июня Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в КНР по дальневосточному маршруту.
Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по «дальневосточному» маршруту 31 января 2023 г. Согласно документу, трансграничный участок газопровода будет начинаться на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска и заканчиваться на стартовой станции «Хулинь» в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). «Газпром» отвечает за проектирование, строительство и эксплуатацию участка на территории России, а КННК – на территории Китая.
Кроме того, в феврале 2022 г. «Газпром» заключил с Китаем второй долгосрочный договор купли-продажи газа. Таким образом, по дальневосточному маршруту поставки газа в Китай составят 10 млрд куб. м в год. Также «Газпром» ведет переговоры по поставкам 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию, проектирование газопровода уже ведется.
Ранее в «Газпроме» заявили, что Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай уже в ближайшем будущем. В 2022 г. Россия поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа. Ожидается, что к 2024 г. объем экспорта по газопроводу должен вырасти до 38 млрд куб. м в год, а с учетом дальневосточного маршрута и поставок газа в Китай через Монголию – до почти 100 млрд куб. м в год.