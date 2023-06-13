Путин ратифицировал соглашение с Китаем о сотрудничестве по поставкам газа
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в КНР по дальневосточному маршруту. Документ опубликован на портале правовой информации.
Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по «дальневосточному» маршруту 31 января 2023 г. Согласно документу, трансграничный участок газопровода будет начинаться на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска и заканчиваться на стартовой станции «Хулинь» в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). «Газпром» отвечает за проектирование, строительство и эксплуатацию участка на территории России, а КННК – на территории Китая.
Кроме того, в феврале 2022 г. «Газпром» заключил с Китаем второй долгосрочный договор купли-продажи газа. Таким образом, по «дальневосточному» маршруту поставки газа в Китай составят 10 млрд куб. м в год. Также «Газпром» ведет переговоры по поставкам 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию, проектирование газопровода уже ведется.
Ранее в «Газпроме» заявили, что Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай уже в ближайшем будущем. В 2022 г. Россия поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа. Ожидается, что к 2024 г. объем экспорта по газопроводу должен вырасти до 38 млрд куб. м в год., а с учетом «дальневосточного» маршрута и поставок газа в Китай через Монголию — до почти 100 млрд куб. м в год.