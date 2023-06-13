Путин ратифицировал соглашение с Китаем о сотрудничестве по поставкам газа

Ранее в «Газпроме» заявили, что Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай уже в ближайшем будущем. В 2022 г. Россия поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа. Ожидается, что к 2024 г. объем экспорта по газопроводу должен вырасти до 38 млрд куб. м в год., а с учетом «дальневосточного» маршрута и поставок газа в Китай через Монголию — до почти 100 млрд куб. м в год.