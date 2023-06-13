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Путин ратифицировал соглашение с Китаем о сотрудничестве по поставкам газа

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в КНР по дальневосточному маршруту. Документ опубликован на портале правовой информации.

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по «дальневосточному» маршруту 31 января 2023 г. Согласно документу, трансграничный участок газопровода будет начинаться на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска и заканчиваться на стартовой станции «Хулинь» в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). «Газпром» отвечает за проектирование, строительство и эксплуатацию участка на территории России, а КННК – на территории Китая.

Правительство одобрило соглашение 12 мая. На следующий день кабмин внес его на ратификацию в Госдуму. 31 мая закон был принят нижней палатой, а 7 июня его одобрил Совет Федерации.

Кроме того, в феврале 2022 г. «Газпром» заключил с Китаем второй долгосрочный договор купли-продажи газа. Таким образом, по «дальневосточному» маршруту поставки газа в Китай составят 10 млрд куб. м в год. Также «Газпром» ведет переговоры по поставкам 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию, проектирование газопровода уже ведется.

Ранее в «Газпроме» заявили, что Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай уже в ближайшем будущем. В 2022 г. Россия поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» рекордные 15,5 млрд куб. м газа. Ожидается, что к 2024 г. объем экспорта по газопроводу должен вырасти до 38 млрд куб. м в год., а с учетом «дальневосточного» маршрута и поставок газа в Китай через Монголию — до почти 100 млрд куб. м в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных