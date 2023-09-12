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Путин заявил о важности соединения восточных газопроводов

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости связать газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

«В наших планах связать между собой газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", а затем включить их в единую систему газоснабжения страны», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он добавил, что такое решение позволит интегрировать в одну систему газотранспортные сети Запада и Востока Российской Федерации. «Это позволит нам не только гибко работать на мировых энергетических рынках, но и существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкалья и других дальневосточных регионов», – сказал президент.

Во время выступления на ВЭФ генеральный прокурор России Игорь Краснов указал на нарушение Минэнерго сроков по соединению газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» с Единой системой газоснабжения.

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«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай. В январе вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что поставки газа по газопроводу в прошлом году выросли до рекордных 15,5 млрд куб. м. – в 1,5 раза по сравнению с 2021 г.

Летом 2022 г. предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что компания намерена выполнить задачу по соединению газотранспортной системы в европейской части страны с ГТС на востоке. В октябре того же года Миллер отчитывался, что «Газпром» уже приступил к строительству необходимого для этого газопровода-перемычки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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