Путин заявил о важности соединения восточных газопроводов
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости связать газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».
«В наших планах связать между собой газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", а затем включить их в единую систему газоснабжения страны», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Он добавил, что такое решение позволит интегрировать в одну систему газотранспортные сети Запада и Востока Российской Федерации. «Это позволит нам не только гибко работать на мировых энергетических рынках, но и существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкалья и других дальневосточных регионов», – сказал президент.
«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай. В январе вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что поставки газа по газопроводу в прошлом году выросли до рекордных 15,5 млрд куб. м. – в 1,5 раза по сравнению с 2021 г.
Летом 2022 г. предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что компания намерена выполнить задачу по соединению газотранспортной системы в европейской части страны с ГТС на востоке. В октябре того же года Миллер отчитывался, что «Газпром» уже приступил к строительству необходимого для этого газопровода-перемычки.