Путин заявил о важности соединения восточных газопроводов

Летом 2022 г. предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что компания намерена выполнить задачу по соединению газотранспортной системы в европейской части страны с ГТС на востоке. В октябре того же года Миллер отчитывался, что «Газпром» уже приступил к строительству необходимого для этого газопровода-перемычки.