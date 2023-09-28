«Росатом» опроверг остановку экспорта урана в США
«Росатом» не останавливал экспорт урана в США, сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации.
«Госкорпорация "Росатом" исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме», – говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-канале «Страна Росатом» появилась информация о якобы остановке поставок урана из Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. Позже канал удалил сообщение.
Урановый рынок сокращался в течение 10 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 г. Катастрофа привела к закрытию десятков атомных реакторов по всему миру. Цены на сырье для атомной энергетики обрушились, и горнорудные компании сокращали добычу урана. В последние годы стоимость природного урана начала расти – за три года он подорожал более чем в два раза.
Как писали «Ведомости», мировые потребности АЭС в уране в 2023 г. оцениваются World Nuclear Association (WNA) примерно в 65 650 т. В базовом сценарии они превысят 83 840 т в 2030 г. и достигнут почти 130 000 т в 2040 г. Спрос на ядерное топливо, говорится в обзоре, также будет подстегивать развитие в мире малых модульных реакторов. Их разрабатывают компании в США, Китае, такие технологии есть и у «Росатома».