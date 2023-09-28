«Росатом» опроверг остановку экспорта урана в США

Как писали «Ведомости», мировые потребности АЭС в уране в 2023 г. оцениваются World Nuclear Association (WNA) примерно в 65 650 т. В базовом сценарии они превысят 83 840 т в 2030 г. и достигнут почти 130 000 т в 2040 г. Спрос на ядерное топливо, говорится в обзоре, также будет подстегивать развитие в мире малых модульных реакторов. Их разрабатывают компании в США, Китае, такие технологии есть и у «Росатома».