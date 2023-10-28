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Экономика

Минсельхоз не поддержал идею создания программы по хмелеводству

Ведомости

Министерство сельского хозяйства России не рассматривает создание отдельной программы по хмелеводству, о котором ранее попросила Ассоциация производителей пива (АПП). Об этом РБК сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ассоциация производителей пива (включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) в августе предложила Минсельхозу выделить на разработку программы 9,5 млрд руб. По данным РБК, сейчас пивовары используют хмель, 95% которого приходится на импорт. В Минсельхозе между тем указали, что действующих мер поддержки отрасли достаточно и призвали производителей активнее вкладываться в производство сырья. Ведомство, как следует из ответа, рекомендовало «принять непосредственное участие в финансировании закладки хмельников под потребности своих производственных программ».

По данным издания, доля российского хмеля в производстве пива составляет лишь 4,7%, а объем импорта хмеля и хмелепродуктов в прошлом году составил 4,4 тыс. т, что на 9,9% больше, чем годом ранее. Пивовары также указали на нехватку техники, которая используется для развития хмелеводства.

В Минсельхозе заявили, что ожидают рост площадей выращивания хмеля, поскольку в ряде регионов реализуются соответствующие инвестиционные проекты. Там также пояснили, что действующая госпрограмма развития сельского хозяйства уже предусматривает поддержку хмелеводства через механизмы льготного кредитования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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