Минсельхоз не поддержал идею создания программы по хмелеводству

Ассоциация производителей пива (включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) в августе предложила Минсельхозу выделить на разработку программы 9,5 млрд руб. По данным РБК, сейчас пивовары используют хмель, 95% которого приходится на импорт. В Минсельхозе между тем указали, что действующих мер поддержки отрасли достаточно и призвали производителей активнее вкладываться в производство сырья. Ведомство, как следует из ответа, рекомендовало «принять непосредственное участие в финансировании закладки хмельников под потребности своих производственных программ».