Минсельхоз не поддержал идею создания программы по хмелеводству
Ассоциация производителей пива (включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) в августе предложила Минсельхозу выделить на разработку программы 9,5 млрд руб. По данным РБК, сейчас пивовары используют хмель, 95% которого приходится на импорт. В Минсельхозе между тем указали, что действующих мер поддержки отрасли достаточно и призвали производителей активнее вкладываться в производство сырья. Ведомство, как следует из ответа, рекомендовало «принять непосредственное участие в финансировании закладки хмельников под потребности своих производственных программ».
По данным издания, доля российского хмеля в производстве пива составляет лишь 4,7%, а объем импорта хмеля и хмелепродуктов в прошлом году составил 4,4 тыс. т, что на 9,9% больше, чем годом ранее. Пивовары также указали на нехватку техники, которая используется для развития хмелеводства.
В Минсельхозе заявили, что ожидают рост площадей выращивания хмеля, поскольку в ряде регионов реализуются соответствующие инвестиционные проекты. Там также пояснили, что действующая госпрограмма развития сельского хозяйства уже предусматривает поддержку хмелеводства через механизмы льготного кредитования.