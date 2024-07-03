Набиуллина сравнила развитие экономики в России с марафонской дистанцией
Развитие российской экономики – это не короткая дистанция, а марафон по пересеченной местности и с препятствиями, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора.
Она отметила «очень высокие» темпы роста экономики в 2023 г., которые продолжаются в нынешнем году.
«Но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это не короткая дистанция, а действительно марафонская дистанция, причем по пересеченной местности и с препятствиями. Поэтому нам нужно рассчитать силы и понимать, как мы работаем с ограничениями», – отметила Набиуллина.
1 июля Всемирный банк (ВБ) опубликовал ежегодный отчет, согласно которому Россия спустя 10 лет вернулась в число стран с высокими доходами граждан. По итогам прошлого года валовой национальный доход (ВНД; рассчитывается как ВВП плюс доходы, полученные гражданами из-за рубежа, минус доходы, вывезенные иностранцами) на душу населения в России составил $14 250. Рост позиций России в ВБ объясняют ускоренным развитием ВПК, а также ростом торговли (на 6,8%), финансового сектора (8,7%) и строительства (6,6%). На этом фоне российский ВНД вырос на 11,2% за 2023 г. По итогам 2023 г. средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 руб. в месяц.