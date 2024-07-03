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Набиуллина сравнила развитие экономики в России с марафонской дистанцией

Ведомости

Развитие российской экономики – это не короткая дистанция, а марафон по пересеченной местности и с препятствиями, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора.

Она отметила «очень высокие» темпы роста экономики в 2023 г., которые продолжаются в нынешнем году.

«Но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это не короткая дистанция, а действительно марафонская дистанция, причем по пересеченной местности и с препятствиями. Поэтому нам нужно рассчитать силы и понимать, как мы работаем с ограничениями», – отметила Набиуллина.

1 июля Всемирный банк (ВБ) опубликовал ежегодный отчет, согласно которому Россия спустя 10 лет вернулась в число стран с высокими доходами граждан. По итогам прошлого года валовой национальный доход (ВНД; рассчитывается как ВВП плюс доходы, полученные гражданами из-за рубежа, минус доходы, вывезенные иностранцами) на душу населения в России составил $14 250. Рост позиций России в ВБ объясняют ускоренным развитием ВПК, а также ростом торговли (на 6,8%), финансового сектора (8,7%) и строительства (6,6%). На этом фоне российский ВНД вырос на 11,2% за 2023 г. По итогам 2023 г. средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 руб. в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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