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ВВП России за январь - июнь вырос на 4,7% в годовом выражении

Ведомости

За январь – июнь 2024 г. показатель ВВП России вырос на 4,7% в годовом выражении. Об этом говорится в справке Минэкономразвития РФ о ситуации в экономике страны.

По оценке ведомства, в июне ВВП превысил уровень прошлого года на 3%. По состоянию на 29 июля инфляция год к году замедлилась до 9,11%.

Уровень безработицы в июне вновь обновил исторический минимум и составил 2,4% от рабочей силы, говорится в справке. С начала года показатель в среднем держится на уровне 2,7%.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, пояснила глава ЦБ, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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