ВВП России за январь - июнь вырос на 4,7% в годовом выражении
За январь – июнь 2024 г. показатель ВВП России вырос на 4,7% в годовом выражении. Об этом говорится в справке Минэкономразвития РФ о ситуации в экономике страны.
По оценке ведомства, в июне ВВП превысил уровень прошлого года на 3%. По состоянию на 29 июля инфляция год к году замедлилась до 9,11%.
Уровень безработицы в июне вновь обновил исторический минимум и составил 2,4% от рабочей силы, говорится в справке. С начала года показатель в среднем держится на уровне 2,7%.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, пояснила глава ЦБ, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева.