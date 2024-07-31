ВВП России за январь - июнь вырос на 4,7% в годовом выражении

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, пояснила глава ЦБ, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева.