Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

К июню в бюджет поступило 2,4 млрд рублей налоговых штрафов

Ведомости

За первые пять месяцев 2024 г. в бюджет поступило 2,4 млрд руб. налоговыми штрафами, принеся бюджету на 71% больше дохода, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Федеральной налоговой службы России (ФНС).

По информации издания, за первые пять месяцев 2023 г. в бюджет поступило 1,4 млрд руб. На 2024 г. план поступлений от налоговых штрафов предусматривает 5,1 млрд руб. При этом наибольшие поступления числятся за непредставление налоговой декларации – 1,5 млрд руб. Тогда как за непредъявление сведений, необходимых для контроля, бюджет пополнился на 508 млн руб. За неправомерное несообщение информации – на 292 млн руб., а за неуведомления об участии в иностранных организациях и неявку в налоговую и отказ от дачи показаний в качестве свидетеля – 71 млн и 18,5 млн руб. соответственно.

Эксперты в разговоре с «Известиями» подчеркнули, что, несмотря на сокращение выездных проверок со стороны ФНС, доходы в бюджет по штрафам растут. Это связано с наличием у ФНС исчерпывающей информации о компаниях и о возможных нарушениях.

2 августа стало известно о том, что в России может появиться публичный рейтинг компаний.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных