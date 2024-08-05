К июню в бюджет поступило 2,4 млрд рублей налоговых штрафов

По информации издания, за первые пять месяцев 2023 г. в бюджет поступило 1,4 млрд руб. На 2024 г. план поступлений от налоговых штрафов предусматривает 5,1 млрд руб. При этом наибольшие поступления числятся за непредставление налоговой декларации – 1,5 млрд руб. Тогда как за непредъявление сведений, необходимых для контроля, бюджет пополнился на 508 млн руб. За неправомерное несообщение информации – на 292 млн руб., а за неуведомления об участии в иностранных организациях и неявку в налоговую и отказ от дачи показаний в качестве свидетеля – 71 млн и 18,5 млн руб. соответственно.