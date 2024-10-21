WSJ назвала проблемы в Boeing и Intel чрезвычайной ситуацией для США
Кризисы в Boeing и Intel являются чрезвычайной ситуацией для экономики США, за последние пять лет совокупная капитализация предприятий сократилась вдвое, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отмечает газета, Intel и Boeing когда-то были «золотым стандартом» в производстве революционных технологических продуктов, но в настоящий момент эта позиция потеряна. Как подчеркивают собеседники издания, ослабление позиций компании Intel может привести к росту зависимости США от китайских технологий, а проблемы Boeing могут подставить под угрозу крупнейший сектор экспорта США.
27 сентября Financial Times (FT) сообщала, что правительство США выделит Intel финансирование на сумму $8,5 млрд к концу года. Это связано с предложением о поглощении со стороны производителя чипов для мобильных телефонов Qualcomm. Само предложение поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю. Как отмечал WSJ, это может стать одной из крупнейших и наиболее значимых сделок за последние годы. Во II квартале этого года Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки, что на 1% меньше аналогичного периода прошлого года, и чистый убыток в размере $1,61 млрд – после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году. Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата.
20 октября WSJ сообщала, что новый генеральный директор Boeing Келли Ортберг сокращает производство самолетов, чтобы остановить кризис в компании. Авиастроительная компания 19 октября достигла предварительного соглашения с членами профсоюза International Association of Machinists and Aerospace Workers (Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли). Ранее в ходе забастовок сотрудники требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. В итоге производитель пообещал надбавку в размере 35% в течение четырех лет. Если Boeing и удастся договориться с профсоюзом, компания, как пишет газета, все равно останется в опасном финансовом положении.