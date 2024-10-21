WSJ назвала проблемы в Boeing и Intel чрезвычайной ситуацией для США

27 сентября Financial Times (FT) сообщала, что правительство США выделит Intel финансирование на сумму $8,5 млрд к концу года. Это связано с предложением о поглощении со стороны производителя чипов для мобильных телефонов Qualcomm. Само предложение поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю. Как отмечал WSJ, это может стать одной из крупнейших и наиболее значимых сделок за последние годы. Во II квартале этого года Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки, что на 1% меньше аналогичного периода прошлого года, и чистый убыток в размере $1,61 млрд – после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году. Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата.