Правительство США выделит Intel финансирование на сумму $8,5 млрд к концу года
Власти США выделят американскому производителю процессоров Intel $8,5 млрд до конца 2024 г., пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Переговоры находятся на продвинутой стадии. Согласно материалу, поглощение бизнеса Intel или его части «может поставить под угрозу ход переговоров».
Как отмечает Reuters, в марте президент Джо Байден уже выделил Intel почти $20 млрд в виде грантов и займов на развитие производства передовых чипов и стимулирование внутреннего производства полупроводников.
21 сентября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что американский производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm обратилась к производителю чипов Intel с предложением о поглощении. Предложение о поглощении поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю. Как отмечает WSJ, это может стать одной из крупнейших и наиболее значимых сделок за последние годы.
Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писал, что сделка по покупке Intel может столкнуться с жестким антимонопольным контролем. Внимание антимонопольных ведомств по всему миру может быть привлечено в связи с возможностью возникновения «гиганта с большой долей на рынках смартфонов, персональных компьютеров (ПК) и серверов».
Во II квартале этого года Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки, что на 1% меньше аналогичного периода прошлого года, и чистый убыток в размере $1,61 млрд – после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году. Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата.