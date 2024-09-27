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Правительство США выделит Intel финансирование на сумму $8,5 млрд к концу года

Ведомости

Власти США выделят американскому производителю процессоров Intel $8,5 млрд до конца 2024 г., пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. Согласно материалу, поглощение бизнеса Intel или его части «может поставить под угрозу ход переговоров».

Как отмечает Reuters, в марте президент Джо Байден уже выделил Intel почти $20 млрд в виде грантов и займов на развитие производства передовых чипов и стимулирование внутреннего производства полупроводников.

21 сентября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что американский производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm обратилась к производителю чипов Intel с предложением о поглощении. Предложение о поглощении поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю. Как отмечает WSJ, это может стать одной из крупнейших и наиболее значимых сделок за последние годы.

Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писал, что сделка по покупке Intel может столкнуться с жестким антимонопольным контролем. Внимание антимонопольных ведомств по всему миру может быть привлечено в связи с возможностью возникновения «гиганта с большой долей на рынках смартфонов, персональных компьютеров (ПК) и серверов».

Во II квартале этого года Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки, что на 1% меньше аналогичного периода прошлого года, и чистый убыток в размере $1,61 млрд – после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году. Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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