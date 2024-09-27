Правительство США выделит Intel финансирование на сумму $8,5 млрд к концу года

21 сентября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что американский производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm обратилась к производителю чипов Intel с предложением о поглощении. Предложение о поглощении поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю. Как отмечает WSJ, это может стать одной из крупнейших и наиболее значимых сделок за последние годы.