Сделка по покупке Intel может привлечь внимание антимонопольных служб

Сделка по покупке Intel может привлечь внимание антимонопольных службПриобрести компанию может производитель мобильных чипов Qualcomm
Сделка по покупке компании по производству чипов Intel американским производителем чипов для мобильных телефонов Qualcomm может столкнуться с жестким антимонопольным контролем, пишет Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов.
Внимание антимонопольных ведомств по всему миру может быть привлечено в связи с возможностью возникновения «гиганта с большой долей на рынках смартфонов, персональных компьютеров (ПК) и серверов».
«Слухи о сделке между Qualcomm и Intel интригуют во многих отношениях и имеют определенный смысл, поскольку у них есть ряд взаимодополняющих линеек продуктов», – отмечает основатель компании TECHnalysis Research Боб О'Доннелл.
Эксперт при этом считает, что вероятность сделки «очень мала» и маловероятно, что Qualcomm захочет завладеть всей Intel. По его словам, попытка отделить продуктовый бизнес от литейного бизнеса «сейчас просто невозможна».
Reuters отмечает, что литейный бизнес Intel имеет решающее значение для цели властей США по росту внутреннего производства чипов. В частности, Intel получила федеральные гранты и займы в размере около $19,5 млрд в рамках «Закона о чипах» для строительства и расширения заводов в четырех штатах США.
21 сентября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Qualcomm обратилась к производителю чипов Intel с предложением о поглощении. Предложение о поглощении поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю. Как отмечает WSJ, это может стать одной из крупнейших и наиболее значимых сделок за последние годы.
Intel во II квартале 2024 г. получила приблизительно $12,83 млрд выручки (на 1% меньше аналогичного периода прошлого года) и чистый убыток в размере $1,61 млрд (после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году). Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата. Qualcomm за тот же период 2024 г. отчиталась о росте показателей – чистая прибыль увеличилась на 36,5% год к году до $2,3 млрд.