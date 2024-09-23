Сделка по покупке Intel может привлечь внимание антимонопольных служб

Intel во II квартале 2024 г. получила приблизительно $12,83 млрд выручки (на 1% меньше аналогичного периода прошлого года) и чистый убыток в размере $1,61 млрд (после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году). Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата. Qualcomm за тот же период 2024 г. отчиталась о росте показателей – чистая прибыль увеличилась на 36,5% год к году до $2,3 млрд.