Товарооборот Азербайджана и России достиг $3,9 млрд с начала года

В августе президент РФ Владимир Путин посетил Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали три соглашения и три меморандума и огласили совместное заявление. 8 октября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сообщил, что отношения России и Азербайджана развиваются позитивно.