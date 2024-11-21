Товарооборот Азербайджана и России достиг $3,9 млрд с начала года
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе – октябре 2024 г. составил $3,942 млрд. Это следует из информации на сайте государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.
Россия по оценкам за период с начала года занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана. На долю торговых операций с Россией пришлось 10,01% внешнеторгового оборота республики. На первом месте Италия (доля 24,31%), на втором – Турция (доля 13,07%).
Экспорт продукции в Россию составил $972,5 млн (рост на 1,2%), импорт из России в Азербайджан – $2,97 млрд (рост на 19,7%).
По итогам января – сентября этого года Россия также заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана. Тогда товарооборот составил $3,499 млрд.
В августе президент РФ Владимир Путин посетил Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали три соглашения и три меморандума и огласили совместное заявление. 8 октября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сообщил, что отношения России и Азербайджана развиваются позитивно.
Президент РФ отмечал, что торговый оборот между странами составил в 2023 г. $4,3 млрд, более $4 млрд – прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику.