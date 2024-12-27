Минфин: плановый объем размещения ОФЗ в начале 2025 года составит 1 трлн рублей

Последний в этом году аукцион по размещению облигаций прошел 25 декабря. Всего, согласно графику, в IV квартале этого года прошло 13 размещений на 2,4 трлн руб., фактический объем размещения составил 2,36 трлн руб. по номиналу – это 98,4% от запланированного уровня. В 2024 г. ведомство разместило ОФЗ на общую сумму 4,37 трлн руб. по номиналу.