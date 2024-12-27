Минфин: плановый объем размещения ОФЗ в начале 2025 года составит 1 трлн рублей
Плановый объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в I квартале 2025 г. составит 1 трлн руб., следует из сообщения на сайте Минфина РФ.
Ведомство планирует разместить ОФЗ в объеме 300 млрд руб. со сроком погашения до 10 лет, на бумаги со сроком погашения от 10 лет планируется 700 млрд руб.
Согласно графику, размещения пройдут 15 января, 22 января, 29 января, 5 февраля, 12 февраля, 19 февраля, 26 февраля, 5 марта, 12 марта, 19 марта, 26 марта 2025 г.
ОФЗ – это долговые бумаги с гарантированной доходностью. Гособлигации в России используются как инструмент управления госдолгом и финансирования различных государственных программ. ОФЗ выпускаются Минфином для покрытия дефицита федерального бюджета и погашения долговых обязательств.
Последний в этом году аукцион по размещению облигаций прошел 25 декабря. Всего, согласно графику, в IV квартале этого года прошло 13 размещений на 2,4 трлн руб., фактический объем размещения составил 2,36 трлн руб. по номиналу – это 98,4% от запланированного уровня. В 2024 г. ведомство разместило ОФЗ на общую сумму 4,37 трлн руб. по номиналу.