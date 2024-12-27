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Минфин: плановый объем размещения ОФЗ в начале 2025 года составит 1 трлн рублей

Ведомости

Плановый объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в I квартале 2025 г. составит 1 трлн руб., следует из сообщения на сайте Минфина РФ.

Ведомство планирует разместить ОФЗ в объеме 300 млрд руб. со сроком погашения до 10 лет, на бумаги со сроком погашения от 10 лет планируется 700 млрд руб.

Согласно графику, размещения пройдут 15 января, 22 января, 29 января, 5 февраля, 12 февраля, 19 февраля, 26 февраля, 5 марта, 12 марта, 19 марта, 26 марта 2025 г.

ОФЗ – это долговые бумаги с гарантированной доходностью. Гособлигации в России используются как инструмент управления госдолгом и финансирования различных государственных программ. ОФЗ выпускаются Минфином для покрытия дефицита федерального бюджета и погашения долговых обязательств.

Последний в этом году аукцион по размещению облигаций прошел 25 декабря. Всего, согласно графику, в IV квартале этого года прошло 13 размещений на 2,4 трлн руб., фактический объем размещения составил 2,36 трлн руб. по номиналу – это 98,4% от запланированного уровня. В 2024 г. ведомство разместило ОФЗ на общую сумму 4,37 трлн руб. по номиналу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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