ЦБ меняет подходы к оценке риска по ссудам МСП

В ЦБ отметили, что с учетом статистики фактических дефолтов МСП увеличивается минимальный размер резервов по необеспеченным портфелям однородных ссуд (ПОС) без просроченных платежей, оцениваемым на основе ВБОК, – с 2 до 4%; по прочим ПОС - с 1 до 2%.