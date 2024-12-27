ЦБ меняет подходы к оценке риска по ссудам МСП
Банк России принял решение с 1 января 2025 г. увеличить размер кредитов, требований и условных обязательств кредитного характера для МСП, кредитный риск по которым может определяться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчетности (ВБОК), с 50 млн до 100 млн руб., сообщает Банк России.
«Решение направлено на снижение операционной нагрузки кредитных организаций и стимулирование кредитования МСП с достаточным покрытием рисков кредитования по упрощенной модели», – говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что с учетом статистики фактических дефолтов МСП увеличивается минимальный размер резервов по необеспеченным портфелям однородных ссуд (ПОС) без просроченных платежей, оцениваемым на основе ВБОК, – с 2 до 4%; по прочим ПОС - с 1 до 2%.
С 27 декабря 2024 г. Банк России будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. По сообщению ЦБ, это позволит повысить репрезентативность официальных курсов.