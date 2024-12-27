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ЦБ меняет подходы к оценке риска по ссудам МСП

Ведомости

Банк России принял решение с 1 января 2025 г. увеличить размер кредитов, требований и условных обязательств кредитного характера для МСП, кредитный риск по которым может определяться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчетности (ВБОК), с 50 млн до 100 млн руб., сообщает Банк России.

«Решение направлено на снижение операционной нагрузки кредитных организаций и стимулирование кредитования МСП с достаточным покрытием рисков кредитования по упрощенной модели», – говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что с учетом статистики фактических дефолтов МСП увеличивается минимальный размер резервов по необеспеченным портфелям однородных ссуд (ПОС) без просроченных платежей, оцениваемым на основе ВБОК, – с 2 до 4%; по прочим ПОС - с 1 до 2%.

С 27 декабря 2024 г. Банк России будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. По сообщению ЦБ, это позволит повысить репрезентативность официальных курсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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