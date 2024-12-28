Глава РСПП: бизнес может приспособиться к нынешнему курсу рубля
Инфляция 8-9% для экономики и курс в районе 100-105 руб. за доллар для бизнеса не являются катастрофой. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин, пишет «РИА Новости».
«К конкретному курсу можно приспособиться», – заявил Шохин, отметив, что для предпринимателей более неудобна ситуация неопределенности.
По мнению Шохина, если бы курс рубля можно было бы «держать в каком-то разумном коридоре, не беря на себя жестких обязательств», это «было бы идеально».
27 декабря Банк России повысил курс доллара на 28 декабря до уровня 100,52 руб. Курс евро установлен на уровне 105,95 руб. (рост на 2,58%), китайского юаня – 13,44 руб. (падение на 0,22%).