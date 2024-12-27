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ЦБ установил курс доллара выше 100 рублей на 28 декабря

Ведомости

Банк России вновь повысил курс доллара выше 100 руб. На 28 декабря курс американской валюты установлен на уровне 100,52 руб., следует из информации на сайте регулятора.

Курс евро установлен на уровне 105,95 руб. (рост на 2,58%), китайского юаня – 13,44 руб. (падение на 0,22%).

ЦБ с 27 декабря устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. По версии регулятора, в условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов.

До этого ЦБ устанавливал курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Это связано с американскими санкциями, введенными против Мосбиржи в июне 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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