ЦБ установил курс доллара выше 100 рублей на 28 декабря
Банк России вновь повысил курс доллара выше 100 руб. На 28 декабря курс американской валюты установлен на уровне 100,52 руб., следует из информации на сайте регулятора.
Курс евро установлен на уровне 105,95 руб. (рост на 2,58%), китайского юаня – 13,44 руб. (падение на 0,22%).
ЦБ с 27 декабря устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. По версии регулятора, в условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов.
До этого ЦБ устанавливал курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Это связано с американскими санкциями, введенными против Мосбиржи в июне 2024 г.