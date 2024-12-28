Эрдоган анонсировал снижение ключевых ставок в Турции в 2025 году
Ключевые ставки в Турции снизятся в 2025 г., заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Бурса.
«Мы обязательно начнем снижать процентные ставки [с 2025 г.]. Процентные ставки снизятся, инфляция также снизится», – сказал он (цитата по Bloomberg).
Для снижения инфляции, помимо денежно-кредитной политики, будут использоваться и другие инструменты, добавил Эрдоган.
26 декабря Центробанк Турции впервые за почти два года снизил ключевую ставку на 250 б. п. до 47,5%. Базовая инфляция товаров остается низкой, а улучшение ситуации с инфляцией в сфере услуг стало более заметным, добавил регулятор.
Ставка была увеличена до 50% в марте этого года. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции. После этого регулятор устанавливал ключевую ставку на уровне 50% годовых.