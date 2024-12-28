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Эрдоган анонсировал снижение ключевых ставок в Турции в 2025 году

Ведомости

Ключевые ставки в Турции снизятся в 2025 г., заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Бурса.

«Мы обязательно начнем снижать процентные ставки [с 2025 г.]. Процентные ставки снизятся, инфляция также снизится», – сказал он (цитата по Bloomberg).

Для снижения инфляции, помимо денежно-кредитной политики, будут использоваться и другие инструменты, добавил Эрдоган.

26 декабря Центробанк Турции впервые за почти два года снизил ключевую ставку на 250 б. п. до 47,5%. Базовая инфляция товаров остается низкой, а улучшение ситуации с инфляцией в сфере услуг стало более заметным, добавил регулятор.

Ставка была увеличена до 50% в марте этого года. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции. После этого регулятор устанавливал ключевую ставку на уровне 50% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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