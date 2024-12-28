Эрдоган анонсировал снижение ключевых ставок в Турции в 2025 году

Ставка была увеличена до 50% в марте этого года. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции. После этого регулятор устанавливал ключевую ставку на уровне 50% годовых.